En dicha conversación también ha querido entrar su hermano,. El también torero ha querido dar su opinión al respecto: «Yo he tenido amenazas de este tipo, y por desgracia las tengo a menudo. Y no son solo insultos.«, explica. «Os digo ya que me parece muy bien, pero no sirve para nada. O cambia la ley y se pone más dura con el hecho de las redes sociales o nada. Yo he tenido cientos y ya no solo es a mí, también es a mis hijos.. unos deseos de muerte.. Unas barbaridades y denuncias y no sirve para nada», ha explicado el torero.