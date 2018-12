Cayetano Martínez de Irujo, preocupado por su sobrina Tana

Comidas, reuniones en familia y actos solidarios. Estas fechas están llenas de compromisos benéficos en los que muchos rostros conocidos quieren poner su granito de arena. Este ha sido el caso de Cayetano Martínez de Irujo que participó en el partido de fútbol “Artistas contra famosos” celebrado en Madrid.

A pesar de que hace tiempo que no jugaba al fútbol, el hijo de la duquesa de Alba no dudó en calzarse las botas y saltar al terreno de juego. “Hacía tiempo que no jugaba. Además juego fatal”, reconocía. Eso sí, se había animado a participar en el encuentro porque se trataba de una buena causa en beneficio de la Fundación University.

Cayetano quiso pronunciarse sobre el reciente ingreso de su sobrina, Tana, la hija de Eugenia Martínez de Irujo. Esta permaneció tres días en el madrileño hospital San Rafael después de sentirse mal y sufrir diversos dolores estomacales. Incluso su padre, Francisco Rivera, viajaba hasta la capital para preocuparse por el estado de salud su hija. Finalmente todo ha quedado en un susto, pero su tío ha mostrado su preocupación por su sobrina. “No sé, la verdad es que no se ha encontrado nada, pero tampoco es nada reconfortante”, afirmaba durante el encuentro. Añadía que como siempre en estos casos en los que se trata de temas de salud, sentía preocupación. Asimismo señalaba que estas fechas las había disfrutado en familia y que para el año nuevo solo tenía un deseo: salud. Durante el encuentro deportivo, Cayetano estuvo arropado por su pareja, Bárbara Mirjan, que siguió muy atenta el partido desde la grada. El saque de honor corrió a cargo del diestro José Ortegano Cano y entre los participantes se encontraban Santiago Segura, José Mota, Millán Salcedo, Manel Fuentes, Juan y Medio y Josema Yuste.

