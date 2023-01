El hijo de la Duquesa de Alba y la infanta Elena tuvieron un breve romance que apenas duró tres meses. Sin embargo, el entorno de Cayetano Martínez de Irujo quería que él siguiera hacia adelante con su noviazgo. ¿Cómo hubiera sido unir Casa de Alba y Casa Real? El ex jinete se sincera sobre este episodio de su vida con Risto Mejide en el último ‘Chester‘, que este mismo martes 17 de enero arranca la nueva temporada. Sin lugar a dudas, un affaire que cuando se destapó después de que Cayetano publicara su libro no sentó nada bien a la hermana del Rey Felipe VI. Ella quería que se hubiese mantenido en secreto. Así lo desvela el propio protagonista de esta historia.

En su charla con Risto, Cayetano Martínez de Irujo se ha sincerado sobre el amor. «Eso fue una circunstancia… A ella no le gustó mucho que lo dijera en el libro, porque no se sabía, fue todo oculto y secreto. Yo lo tenía claro desde el principio. La infanta Elena es una grandísima persona, la tenía muy cerca en el ambiente hípico y en tres meses me di cuenta que yo no estaba luchando para salir de una celda educacional tan fuerte como la mía para meterme en una mucho mayor«, revela. Él no quería ser parte de algo todavía más fuerte que la Casa de Alba, donde ya se sentía oprimido.

Cayetano Martínez de Irujo confiesa que su relación con la Infanta fue «muy seductora» para todos

El presentador le asegura que él podía haber sido un «Marichalar», algo que él no quería ni antes ni ahora. «Por eso no me veía ahí, mi nanny me decía hijo tú no has nacido

para ser un segundón… Eugenia (refiriéndose a su hermana) se mantuvo imparcial… el resto me empujaba en esa dirección…», continúa explicando. «Hombre la casa de Alba, imagínate… con la Casa Real», le responde Risto Mejide. A lo que Cayetano Martínez de Irujo confiesa que «fue difícil salir de ahí…«. «Todo el mundo en ese momento… era muy seductor para todo el mundo de alrededor… pero tuve la fuerza para decir esto no es lo mío… para nada era lo que buscaba ni quería… Dentro de mi confusión interna había cosas que tenía claras…», sentencia al respecto.