La cantante falleció el 25 de marzo de 2006, pero no se han logrado acostumbrar a la vida sin ella. «Mamá era una mujer mágica y contaré algo que puede parecer raro. Hace poco he vuelto a recordar su voz. Por mucho que me esforzaba no podía procesar su voz hablando, solo cantando. Puede ser que ahora la tenga más presente, igual que a mi padre«, dijo hace algún tiempo.