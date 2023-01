El pasado 15 de enero, Carmen Morales y su marido, Luis Guerra, anunciaban que habían puesto fin a su relación tras casi 11 años de casados. Fue la hija de la mítica Rocío Dúrcal quien confirmaba la noticia en ‘Plan de Tarde‘, el nuevo programa de Toñi Moreno. Emocionada, dejaba claro que la separación se ha producido de manera amistosa. Tres días después ha reaparecido en el estreno de la obra de teatro ‘El aguafiestas’, protagonizada por Josema Yuste -excomponente de Martes y 13– en Madrid. Allí ha hablado por primera vez sobre cómo se encuentra: «Estoy bien. Poco a poco. Es un proceso que estoy pasando, que estamos pasando todos, pero estoy bien». Con el semblante triste, no oculta que ese proceso le está resultando «muy doloroso».

Vídeo: Europa Press

Ahora, sus mayores apoyos son su hijo y su hermana, Shaila Dúrcal: «Mi hermana está conmigo ahí, hombro con hombro. Siempre lo ha estado, pero ahora mucho más. Mi hijo también». Asimismo, ha explicado que su relación con Luis Guerra seguirá siendo buena pues no le guarda rencor: «Luis y yo nos llevamos bien, no ha pasado nada para llevarnos mala». Cree que mantendrán el contacto ya que tienen que compartir la custodia de sus perros: «Tenemos buena relación, seguimos siendo familia. Adoro a sus hijos, él adora a mi hijo y bueno, ya está. Sin más. Nos hemos separado, pero seguimos hablando. No tenemos hijos pero tenemos perros en común».

Morales asegura que es una ruptura definitiva: «Sí, yo creo que sí, sí». Recuerda que el último año estuvieron luchando por la relación: «Es verdad que hace un año tuvimos un bache también, lo intentamos, al final no pudo ser y bueno, ya está. Lo importante es que nos seguimos queriendo, pero cada uno en su casa y para adelante». De momento, descarta pensar en una nueva pareja: «La palabra ‘ilusión en el amor’ ahora mismo no. De momento no, porque mi historia con él ha sido una historia muy bonita, hemos estado casi hubiéramos hecho en abril 12 años. Son muchos años, más otros tantos de novios. Es un proceso muy doloroso y, para nada, se me ocurriría rehacer mi vida a nivel personal, no».

La hermana de Shaila Dúrcal inicia ahora una nueva etapa de su vida y lo hace estando fuerte para afrontar sus nuevos retos profesionales. Tras una temporada alejada de su profesión, se ha refugiado en el trabajo. «Me ha costado mucho tomar la decisión de la separación. Ha sido muy difícil«, aseguraba al confirmar su ruptura. «Nos queremos mucho. Estoy bien, pero es un proceso. No ha pasado nada entre nosotros, ha sido un poco el desgaste. No estamos enfadados, nos queremos mucho y no dejamos de ser una familia», añadía.

SEMANA adelantó la noticia de la ruptura de Carmen Morales y su marido

En marzo de 2022, SEMANA publicaba en exclusiva el fin de la relación entre Carmen Morales y su marido, Luis Guerra. Sin embargo, ambos desmintieron estas informaciones y aseguraron que habían empezado a vivir separados de manera circunstancial. Finalmente, el tiempo ha acabado confirmando su ruptura. Se dieron el ‘sí, quiero’ en Eivissa, un enlace que tuvieron que posponer debido al cáncer que sufría la madre de Carmen Morales. La cantante enfermó y ella se volcó en los cuidados de su progenitora, retrasando su unión desde el 2006 hasta el año 2011.

La última vez que Carmen Morales proclamó su amor a su marido en público fue en 2020. Lo hizo a través de las redes sociales, donde aún se mostraba enamorada. «Nueve años ya desde este día tan especial para mí. Te quiero mi amor…eres el hombre más bueno del mundo… Te quiero de aquí al infinito, ida y vuelta y los que nos quedan».