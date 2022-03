Carmen Machi es una de las actrices más reconocidas y laureadas de nuestra pequeña y gran pantalla. Acostumbrados a conocer pocos detalles de su vida privada, la que nos conquistara el corazón hace más de veinte años con su papel en ‘Aída’, ‘7 vidas’ y luego con su propio reboot, ha concedido recientemente una entrevista a María Casado para su programa ‘Las tres puertas’. En ella habló, entre otras cosas, de su extrema timidez. Un rasgo de su carácter que la ha acompañado durante toda su vida y por la que SEMANA ha querido preguntarle.

La actriz ha sido una de las protagonistas de la alfombra roja del Festival de Málaga. Una de las citas más importantes en el mundo del cine y que, por supuesto, Carmen Machi no ha querido perderse. Allí nos ha confesado, después de que se hayan cumplido 17 años desde que se estrenó la ficción de Telecinco, qué es lo primero que es lo primero que se le pasa por la cabeza cuando le nombran la serie que supuso un antes y un después en su vida profesional y también personal.

¿Eres consciente de la alegría que despiertas cuando pisas una alfombra roja?

(Se ríe) ¿No me digas? Eso es una maravilla, pero ¿Y ahora que te digo yo? La verdad es que no soy muy consciente.

La entrevista que concediste a María Casado ha sido, hasta la fecha, una de las más emotivas que has dado en televisión.

El mérito lo ha tenido María, que es una entrevistadora maravillosa.

¿Cómo te sientes después de confesar cosas cómo que la fama repercutió mucho en tu vida o que eres incapaz de poder verte delante de una cámara?

Me siento muy bien, la verdad. Lo que dije es cierto. Yo ni siquiera me he visto en el programa. Ese programa en concreto y ese tipo de entrevistas tienen un motor que a mí me llaman bastante la atención y acepto hacerlas.

¿Por qué te cuesta tanto?

Porque me da vergüenza, básicamente. Soy una persona muy tímida. Yo realmente podría decirte que no sé cómo soy realmente. Tengo a tantas señoras dentro de mí, de entre tantos papeles que interpreto, que verdaderamente no sé quién soy. Yo creo que, en general, los actores vamos buscando un poco lo que somos, pero por puro pudor y porque no nos interesa (se ríe). Cada uno se comporta distinto con sus amigos, su pareja, su familia… Hay varias personas dentro de uno mismo.

¿Y cómo lleva Carme Machi acudir a los photocalls?

Pisar esta alfombra exactamente (Festival de Málaga) me produce mucha emoción. Por culpa de toda esta crisis que hemos estado atravesando no se ha celebrado muchas cosas y ahora se siente como que vuelve un poco la alegría.

Hace poco se celebraron 17 años desde que se emitió ‘Aída’ por primera vez ¿Qué se te pasa el cuerpo cuándo escuchas el nombre de la serie?

Ya ha pasado mucho tiempo, pero lo primero que se me pasa por la cabeza es muchísima alegría. Como no tengo redes sociales no sé si alguien lo ha dicho tal cuál, pero creo que ha sido Paco León él contó que esta serie nos cambió la vida a todos y eso es cierto completamente. A muchos niveles. Yo subscribo esa frase de él. El grupo humano que trabajamos en esa serie, creamos una amistad muy profunda.

¿Cómo definirías ‘Aída’?

Como una serie irrepetible. Fue un proyecto increíble y todavía sigue coleando.