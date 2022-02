Carmen Lomana (73) no es precisamente de las mujeres que se caracterizan por callarse las cosas que piensan. La Socialité está viviendo muy de cerca todas las polémicas que giran en torno a la familia Pantoja y no ha querido desaprovechar nuestra charla con SEMANA para arremeter contra Kiko Rivera (37) tras lanzar unas duras acusaciones a su hermana pequeña, Chabelita (26). Con ella coincidió durante su participación en el programa de ‘Supervivientes’ 2014 y desde entonces, han creado un lazo que perdura hoy en día. Lomana pone en su sitio al hijo de Isabel Pantoja y aprovecha, también, para opinar sobre uno de los divorcios más sorprendentes de este 2022, el de Anabel Pantoja y Omar Suárez.

PREGUNTA: ¿Estás contenta con todo lo que estás construyendo tú solita?

RESPUESTA: Estoy muy contenta. Esta colección ha funcionado de maravilla y seguirá funcionando porque son cosas muy bonitas y muy asequible de precio. Entonces, que la gente te pare por la calle y te diga me he comprado una joya tuya, me encanta. Estoy cansada, pero la satisfacción me llega al corazón.

PR: ¿De dónde sacas la gasolina para, además de todos tus proyectos, sacar tiempo para venir hasta Ifema para presentar tus joyas?

R: Bueno, de la ilusión y alegría ¿no? Tengo una filosofía de vida en la que me autoexige que, aunque tengas un día malo, tengo que dar lo mejor de mí siempre.

PR: Sé que mantienes una buena relación con Isa Pantoja ¿Has podido hablar con ella tras las desafortunadas palabras de su hermano, Kiko Rivera?

R: Yo a Isa la quiero mucho. Me parece una santa esa niña y que lleva aguantado no es ni medio normal. Piensa que yo estuve con ella dos meses en Supervivientes y hablamos de lo que no te puedes imaginar.

PR: ¿Qué te parece la actitud de Kiko Rivera?

R: Es que hace mucho tiempo que lo dije ¡Este chico no tiene vergüenza! Este señor ha visto un filón en hablar mal de todo el mundo, porque es que no deja títere con cabeza cuando él calladito estaría muy guapo. Kiko Rivera no es ejemplo de nada. Ha podido tener una vida maravillosa y se le ha destrozado él solito. Pero no solo a él, sino a todos. Ese chico lo tenía todo y no ha querido estudiar, no ha querido hacer nada. Ha quedado muchísimas veces fatal, porque tampoco es un gran profesional. Es que haya arremetido así… Primero contra su madre y segundo contra su hermana. Me parece muy impresentable.

PR:¿Qué le aconsejarías a Isa?

R: Desde luego si yo fuera Isabel lo denunciaría. Tú no puedes hacer una portada así.

PR: Justo ahora que las cosas están peor que nunca, Anabel y Omar han anunciado que se separan.

R: Bueno, eso es otro tema y eso son cosas que pueden pasar. Esta gente se casa igual que tú te tomas un bocadillo. Es así. Hacen una exclusiva, se lo pasan bien con mis amigos… Lo que tiene más narices es que digan que cuando se casaron ya estaban mal. Eso tiene mucho pitorreo, pero bueno, eso a mí no me importa. Lo de Chabelita si me importa. Esa niña ha sufrido muchísimo toda la vida por sentirse que no era de la familia, excepto por su madre.

PR: ¿Ella te hablaba bien de Isabel?

R: Ella, aunque no veía mucho a su madre, siempre hablaba de Isabel Pantoja con agradecimiento, con cariño. Cero resentimientos. Solamente una vez la vi protestar cuando llegó de Supervivientes y no había nadie esperándola. Entonces ella notaba la diferencia.

