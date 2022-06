Carmen Chaparro utiliza sus redes sociales cómo altavoz para expresar cómo se siente. En ellas habla de enfermedades desconocidas, de si ha sido víctima de una situación de acoso o incluso de amores inesperados. Esto último ha sido lo que ha compartido junto a una imagen en la que habla de uno de sus grandes amores: su mascota. La presentadora de informativos siente adoración por los animales y ha compartido un escueto, pero revelador texto en el que deja claro que su perro es uno más en su familia. «Hasta que no tienes uno en la familia, no sabes el amor que pueden darte y que puedes sentir por ellos. Soy mamá perruna novata», dice junto a una foto en la que su can le da un lametazo.

Esta imagen que supera los cientos de likes y que tantas alabanzas ha provocado para Carmen Chaparro resume a la perfección la excelente relación que tiene con su perro. La periodista y él tienen un vínculo inquebrantable y ella procura llevárselo a casi todos los planes en los que puede gozar de su compañía, tal y como demuestra esta imagen en la que vemos a la comunicadora más feliz que nunca. Con una sonrisa de oreja a oreja, la escritora confirma que, aunque es ‘mamá perruna novata’, esta faceta se le da de maravilla y, además, se siente muy a gusto con ella. Si bien ella no esperaba que esto pasara, finalmente la vida le ha sorprendido y ha redescubierto el amor por sorpresa.