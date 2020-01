Mucho se ha especulado sobre la naturaleza de la relación que durante años las hijas de María Teresa Campos han tenido con el novio de su madre, Edmundo Arrocet. En una entrevista exclusiva con SEMANA, el cómico aseguraba que su trato era bueno, que se tenían cariño, que nunca habían tenido problemas entre ellos y que ambas partes trataban de no inmiscuirse en la vida del otro.

Una versión que, por otra parte, corroboraba la propia Terelu Campos hace solo unos días dedicándole unas bonitas palabras. “Nunca nos hemos reprochado nada y cuando yo he necesitado a Edmundo él ha estado siempre ahí. No sé lo que le ha pasado para irse ni le puedo pedir explicaciones, pero no se puede tirar por tierra así a una persona como se está haciendo con él”, decía la colaboradora de Viva la vida.