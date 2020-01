Tony Antonio, amigo íntimo de Bigote Arrocet, ha salido en defensa del humorista porque cree que «se han dicho muchas mentiras». También considera que la ruptura entre María Teresa Campos y el comediante no es definitiva.

«Bigote es un tío con clase»

En su visita al plató de ‘Sálvame’, Tony Antonio ha querido dejar claro que «no se está diciendo toda la verdad» sobre la ruptura entre el chileno-argentino y la periodista. «He hablado con Bigote y me ha dicho que se dicen cosas que no son ciertas. Cuando llegue a España te lo explico todo, me ha dicho».

Tony ha desmentido que Bigote rompiera con María Teresa a través de un mensaje de WhatsApp. «Me ha dicho que no es verdad», puntualizaba. «Es un tío con clase».

El amigo de Edmundo no cree que hayan puesto fin de manera definitiva a su idilio. «No he escuchado que sea definitivo. A lo mejor me equivoco, pero tengo la impresión de que esto se arregla. Se ve que se quieren todavía».

«Esta mañana me ha dicho: di lo que sabes. No tienes por qué mentir», explicaba Tony Antonio en el programa de Mediaset. Así, ha actuado de portavoz del actor y comediante, que pronto regresará a España y ofrecerá su versión.