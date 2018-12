7 La emoción de Carmen Borrego al hablar de su madre y su hermana

“Siento que me he equivocado. Carmen Borrego siente cuando ve esa entrevista vergüenza. Yo no quería que fuera esto así. Me he confundido y no quería esto, pero soy la única responsable. No le echo la culpa a Mila de nada. Y si por algo estoy tranquila es porque mi familia está conmigo y me apoya”, ha comenzado diciendo a Carlota Corredera, encargada de presentar ‘Sálvame’ en la tarde del martes.

“Quiero aprovechar desde aquí para pedir disculpas a mi madre y a mi hermana si se han molestado. Yo he hablado de lo que yo he sentido”, ha dicho visiblemente emocionada y con las lágrimas en los ojos. En ese momento el público ha caído rendido en un aplauso que no ha hecho más que avivar la emoción de Carmen Borrego.