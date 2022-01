Antonio David Flores, Marta Riesco, Olga Moreno y Rocío Flores. Son los cuatro nombres más sonados durante las últimas horas después de que se confirmara la relación de los dos primeros. Horas después de que se publicara esta información, Rocío Flores dio la cara y se sentó en ‘El programa de AR’, programa en el que colabora. Habló sobre lo ocurrido el azote familiar que estaba atravesando, asegurando que ella no era conocedora de la relación de su padre y la reportera de televisión. Sin embargo, sí que aseguró que «intuía cosas» y que aunque su progenitor había intentado hablar con ella en diferentes ocasiones (cree que sobre este tema), ella no ha querido hablar. Estas palabras no se la creen todos. Por ejemplo, Carmen Borrego cree que la joven sabe mucho más de lo que cuenta. Así lo dice.

Carmen Borrego asegura que la familia ya era consciente de «muchas cosas»

«Para mí queda claro que nos han estado engañado durante muchos años, la gran familia», comienza a decir Carmen Borrego con ironía. «Creo que todos son conscientes de muchas cosas y de que nadie se ha sorprendido de casi nada. Al igual que ha habido otras personas que no se ha hecho públicas, pero no se ha sabido», ha continuado explicando la colaboradora de televisión. «Yo he dejado de creérmelos hace mucho tiempo. No me creo las lágrimas de Rocío Flores, ella sabe mucho más de lo que dice«, aseguraba la hija de María Teresa Campos.

«Ellos llevan una familia que no son desde hace mucho tiempo. Y aunque ahora se hayan separado, pueden seguir siendo una familia. Pero la familia perfecta de «mi marido, mi marido, mi marido», eso no. Eso es lo que creo que nos han engañado», ha continuado diciendo a lo largo del programa de ‘Sálvame’ de este viernes. «A mí me consta que hay problemas desde hace mucho tiempo. Si tú ya sabes que esa no es la realidad y que hay problemas en tu matrimonio y no sois la familia perfecta que estáis vendiendo, algo hay», replica.

Gema López atiza a Marta Riesco: «La veo muy cómoda»

Otra de las colaboradoras que no se creen la postura de otra de las protagonistas es Gema López, que no se cree tampoco las palabras de Marta Riesco. «Marta no es la culpable de la ruptura de ningún matrimonio, ese matrimonio estaba tocado de muerte. Seguramente habrá sido la guinda que ha hecho estallar todo. No entiendo que vaya de periodista y de profesional y luego se siente mañana y noche en un plató a decir que está enamorada», comienza diciendo. Y añade: «La veo muy cómoda en el nuevo papel que tiene, la veo muy cómoda, la veo enamorada y disfrutando del momento. Marta quería que esta historia se normalizase. ¿A quién le beneficia que esta información se filtrase? No quiero decir nada, pero no creo en las casualidades», ha revelado.