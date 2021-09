La colaboradora se ha mostrado muy molesta con su hermana Terelu: «Me resta méritos. No es capaz de reconocer cuando hago algo bien».

Los problemas familiares en el seno del clan Campos lejos de apaciguarse se enzarzan día a día. Reproches, rifirrafes, acusaciones públicas… Carmen Borrego continúa siendo el foco de todas las críticas. «Estoy cansada de ser la única que se equivoca y ser la única que pide disculpas», ha asegurado la colaboradora en alusión a Terelu Campos y Alejandra Rubio. Esta vez, además, ha señalado a un culpable de este distanciamiento.

«Uno de los culpables del problema que tenemos nosotras se llama Kiko Matamoros«, ha dicho tajante durante su intervención en ‘Sábado Deluxe’. Nuevamente ambos colaboradores se han enfrentado en el plató de Mediaset y él ha negado que «aliente a su sobrina» en los pasillos de la cadena para que se meta con ella delante de las cámaras. Cabe recordar que el colaborador mantiene una estrecha amistad tanto con Terelu como con Alejandra.

Carmen Borrego ha acusado a su hermana y sobrina de no defenderla cuando Kiko Matamoros le ha atacado duramente. Lo hacía también para explicar porqué optó por mantener un actitud pasiva ante un reciente y duro ataque de Kiko Hernández dirigido a Terelu. «Ya está bien de ponerme a mí como la mala, ya estoy harta, a mí no se me ha defendido. Se me ha hecho mucho daño. Ya no me voy a callar más ni me voy a hacer pequeñita».

No es la primera ocasión en la que Carmen Borrego acusa a Kiko Matamoros de malmeter en las relaciones familiares. “Eres muy mal consejero de mi sobrina y no me voy a callar más”, le decía hace tan solo unos días en ‘Sálvame’. Añadía que alentaba a su sobrina contra ella.

«Estoy harta de ser del clan Campos»

Lejos de acercar posturas, Carmen Borrego ha vuelto a mostrarse molesta con su hermana. «Me resta méritos, no lo digo yo, lo acaba de decir ella. Mi hermana no es capaz de reconocer cuando hago algo bien», ha afirmado esta vez. También incidía en que había dejado pasar muchos asuntos importantes que, poco a poco, habían ido a más: «Hay cosas que se han enquistado». Asimismo, reprochaba la actitud tanto de su hermana como de su sobrina: «Ellas hacen cosas que tampoco están bien».

«Estoy un poco harta de ser del clan Campos, de que se vea la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ellas también hablan en los platós», ha afirmado rotunda. Indicaba que Terelu no lo había hecho bien con su hija. «Debería haber sido más dura con ella». Sorprendía revelando que la raíz del conflicto no solo radica en el distanciamiento con Alejandra también tiene cosas pendientes con su hermana fraguadas en el pasado. «Existen cosas que no hemos aclarado».