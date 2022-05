Cuando las aguas parecían haberse calmado entre tía y sobrina, parece que la guerra puede volver al clan Campos. La boda de José María, el hijo de Carmen Borrego, sigue dando mucho de que hablar. Las grandes ausencias, el topo que intentó boicotear la ceremonia, las imágenes filtradas e incluso las grandes críticas por parte de la familia… Carmen Borrego ha tenido que hacer frente a diferentes puntos esta tarde del martes. Si hace escasas horas se pronunciaba y aseguraba que «todo fue muy bonito. Nos lo pasamos muy bien», ahora se ha mostrado molesta con ciertas informaciones que han ido saliendo durante las últimas horas. A juzgar por sus palabras, a la hija de María Teresa Campos no le han gustado nada las palabras de su sobrina, Alejandra Rubio.

Alejandra Rubio aseguró que Carmen Borrego estuvo muy enfadada en la boda de su hijo

La joven influencer se sentó este domingo en ‘Viva la vida’, tan solo unas horas después de la fiesta. Durante su intervención en el programa aseguró que su tía no había disfrutado de la boda, que había estado enfadada e incluso que si hubiese sido su boda Rocío Carrasco si hubiese ido. Unas palabras que parece que no han sentado nada bien a la colaboradora de televisión que esta tarde ha lanzado un dardo envenenado contra su sobrina. «Las personas cambian de opinión. Alejandra no quería dedicarse al mundo de la televisión y ahora se dedica a ello». Con esta declaración de intenciones Carmen Borrego ha dejado claro el malestar que tiene por las últimas palabras de Alejandra Rubio.

La joven también aseguró que no había conocido a la novia hasta el día de la boda porque no se la habían presentado, dejando entrever una nula relación con su tía y su primo. Sin embargo, sí que tuvo bonitas palabras para lo vivido en una exclusiva finca cerca de la capital madrileña. «La novia ha estado muy emocionada. Ha dicho cosas tan bonitas. No la conocía personalmente, pero he tenido el privilegio de verla antes que nadie vistiéndose de novia. Super cariñosa», dijo Alejandra.

Carmen Borrego se enfada cuando hablan de las grandes ausencias de la boda

Otro de los temas que más han sonado durante estos últimos días habrían sido las grandes ausencias de la boda, la de Rocío Carrasco, Fidel Albiac y Belén Rodríguez. Carmen Borrego también se ha pronunciado al respecto: «Vosotros creéis que en la boda de mi hijo, lo más importante es la ausencia de Rocío Carrasco o Belén Rodríguez. Para mí lo importante fue mi hijo y los amigos de mi hijo, que estaban todos«, aseguraba la presentadora. «Para mí no es problema que no hayan venido. Yo hablo con Rocío y con Belén y las quiero muchísimo. Yo no voy a ensuciar la boda de mi hijo. Él las invita porque sabe que somos muy amigas pero realmente quien de verdad le interesa son sus hijos», sentencia muy enfadada. Ha sido tal su malestar respecto al tema que incluso durante un momento ha abandonado la conexión en directo con el programa.

