Carmen Borrego ha vivido uno de los días más felices de su vida al acompañar al altar a su hijo, José María. El joven era el primer nieto de María Teresa Campos que contraía matrimonio y lo hacía en una finca cerca de la capital madrileña rodeado de amigos y familiares. Durante las últimas semanas mucho se ha hablado de este enlace y de un topo que ha intentado arruinar y boicotear este día tan especial para el clan Campos. Pero algo muy lejos de la realidad. Carmen Borrego ha asegurado que “todo fue muy bonito” y “nos lo pasamos muy bien”.

Carmen Borrego reaparece tan solo unas horas después de la boda de su hijo

La colaboradora de televisión se ha tomado unos días libres tras el enlace de su hijo. Sin embargo, no ha podido evitar cruzarse con los compañeros para preguntarle por las grandes ausencias del enlace, como es el caso de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado fue la gran ausente en este día tan especial para Carmen Borrego. De todos es conocida la gran amistad entre ellas. Sin embargo, faltó a esta cita. «No voy a entrar en ningún tipo de polémica con la boda de mi hijo entiéndeme. De verdad, ya lo he explicado, Rocío no pudo venir y nada más», ha asegurado este mismo lunes, tan solo unas horas después del ‘sí, quiero’. Puedes ver las declaraciones completas en el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Mientras que su sobrina, Alejandra Rubio, asegurara que su tía no disfrutó de la boda, Borrego la desmiente. A juzgar por sus palabras, la hija de María Teresa Campos disfrutó como nadie del gran día de su hijo. Además, tal y como dice en el vídeo anterior tiene «muchas» ganas de convertirse en abuela por primera vez. Sin embargo, ahora es tiempo de que los recién casados disfruten de su luna de miel antes de embarcarse en la aventura de convertirse en padres por primera vez.

Nada ha empañado la felicidad de la presentadora

Durante estas semanas, Carmen Borrego ha sacado las garras por su hijo. Mucho se ha especulado sobre esta boda. Sin embargo, ella ha querido acallar todos los rumores sobre la misma. Y es que incluso un topo aseguró que había una mala relación entre ella y su nuera. Según la colaboradora, nada que ver con la realidad. Carmen Borrego aseguró que disfrutó de la boda de su hijo, que se emocionó y que vivió uno de los días más felices de su vida. Sin embargo, no pudo evitar que se filtraran algunas imágenes del enlace. Pero ni eso ha empañado la felicidad de la presentadora. Sobre todo porque suponía una reunión de todo el clan Campos junto. ¡Qué viva el amor!

