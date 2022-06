Las recientes declaraciones de Raquel Mosquera en el plató de ‘Viva la vida‘ han hecho estallar a Carmen Borrego. La que fuera mujer de Pedro Carrasco respondía a las declaraciones de Rocío Carrasco en la docuserie ‘En el nombre de Rocío’. En un momento de su conversación con Alejandra Rubio, la peluquera echó por tierra las afirmaciones de Carmen Borrego y Terelu Campos, quienes han apuntado que esta era muy posesiva con el boxeador. Cabreada, la viuda del púgil lanzaba un ataque contra las hijas de María Teresa Campos: «Más vale que cuidéis mejor de vuestra madre que a mí me daría vergüenza que mi madre dijera que Ortega Cano le tiró los tejos, que dejen de echar mierda a los demás y limpien su propia mierda». Este martes, Borrego ha respondido de manera contundente.

“¿Quién eres tú para hablar de mi madre? ¿Quién eres tú para hablar de algo que no conoces? Está hablando de cómo nos comportamos mi hermana y yo, de eso no puede hablar porque no sabe. Raquel Mosquera no ha hablado con mi madre en la vida. Ha estado hablando de cómo nos comportamos mi madre y yo. Que hable de mi madre lo que quiera, pero no de cómo me comporto yo. No es verdad. No lo voy a consentir. No tiene ni idea. Y mi madre no se lo merece”, ha espetado la colaboradora durante la emisión de ‘Sálvame’. «De mi madre como profesional que hable lo que le dé la gana. De cómo nos portamos mi madre y yo, no, porque mi madre no se lo merece».

Sus palabras han provocado un ataque por parte de Pipi Estrada. «No estás legitimada para poner leyes, tenéis un sistema dictatorial, muy bien que defiendas a tu madre. Puedo hablar de lo que me da la real gana”, ha espetado el periodista deportivo. Ella le ha respondido, visiblemente cabreada: “No hables de lo que piensa mi madre porque no tienes ni idea. Mi madre no te ha soportado nunca”.

«Tenías muy buena relación con Rocío Carrasco hasta que te casaste con Pedro Carrasco. Una vez que te casaste, se acabó el buen rollo», ha recordado Carmen Borrego a la estilista capilar. La malagueña cree que no es cierto que Rocío Jurado intentó volver hasta en dos ocasiones con Pedro Carrasco. Resulta evidente que el relato de Mosquera le resulta inexacto. Lo que no está dispuesta a tolerar es que esta hable públicamente de María Teresa Campos, a la que no conoce de nada.

La misma opinión de Borrego la comparte Alejandra Rubio. La más joven del clan Campos salía en defensa de su familia en el programa de Emma García. «De mi abuela no hables, Raquel Mosquera, que no sé qué quieres insinuar pero muy feo. Y tus amenazas no, porque yo a ti no te amenazo, y tampoco mi madre o mi tía, opinamos porque estamos trabajando», expresaba la hija de Terelu. Pero la viuda de Pedro Carrasco no se quedó conforme: «A mí no me calla nadie».