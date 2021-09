«Estar con una persona por pena es ser muy desgraciado. Esta familia ha respetado a Edmundo como no se merece que se le respete», ha asegurado muy enfadada.

Tras su ruptura con María Teresa Campos hace dos años, Edmundo ‘Bigote’ Arrocet ha regresado a nuestro país con ganas de aclarar algunos temas pendientes. La participación del humorista en el reality ‘Secret Story’ está generando cierto malestar en el entorno de la veterana comunicadora por las confesiones que está realizando. Carmen Borrego no ha dudado en cargar duramente contra el que fuera pareja de su madre: «Me das mucho asco. Eres un desgraciado», ha afirmado tremendamente enfadada en ‘Sábado Deluxe’.

Unas declaraciones que ha realizado al escuchar que Edmundo había dicho que volvió con su madre por pena. «¿O porque no tenía a donde irse?», se preguntaba visiblemente afectada. «Estar con una persona por pena es ser muy desgraciado. Esta familia ha respetado a Edmundo como no se merece que se le respete. La primera que lo ha hecho se llama María Teresa Campos», ha señalado con rotundidad.

Carmen Borrego ha estallado por completo para defender a su madre: «Parece mentira la poca vergüenza que tienes, ¿Cómo se puede decir eso de un ser humano? Le miro y siento asco. Esa es la realidad. ¿Es necesario después de dos años llegar a un concurso y decir estas cosas? Yo pensaba que era un señor, pero ya me he dado cuenta que no lo es».

La hija de María Teresa Campos ha recordado cómo se forjó el romance de Edmundo con su progenitora que duró seis años. «Esa relación se la curró más él que mi madre. Él empezó a conquistarla por WhatsApp. Empezó bien, viajaban…». Sin embargo, todo no fue tan bonito como parecía en un principio: «He visto a mi madre llorar por Edmundo y también en algunos momentos desesperada».

Ha hecho alusión al carácter volátil del chileno. «Fueron felices, pero el problema llega cuando una relación te tiene en un estado de ansiedad. No sabes si va, si viene, si vuelve… Esa no es una relación sana. Esa relación tenía problemas. Él es un hombre que es muy difícil y es un mentiroso». Ha insistido en que «miente» en su versión de cómo terminó la relación. «No miente ahora. Es muy mentiroso. Miente siempre. Le teníamos pilladas muchas mentiras».

Su consejo

Tanto Carmen Borrego como Terelu Campos están muy pendientes de María Teresa Campos y le han aconsejado que no siga el reality. «Ella va a sentir mucho dolor si lo ve. Teresa aguanta mucho, pero el día que dice hasta aquí… Mi madre no quiere ver a a esa cosa, a Bigote Arrocet». Ha confesado que durante los últimos días había hablado mucho con ella, pero que la comunicador evitar tratar el tema. «Yo sé que lo sabe, pero no lo saca. Ayer le dije tiene que estar muy tranquila porque quien está quedando fatal es él».