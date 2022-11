Carmen Borrego se ha convertido en otra de las protagonistas de la tarde en ‘Sálvame’ este lunes. La colaboradora días después de confesar que pidió prestado dinero a Belén Rodríguez, ha contado la relación de amistad que han mantenido ambas a lo largo de los años. Sin embargo, lejos de ser idílica, lo cierto es que su vínculo ha pasado por altibajos desde que se conocen. «Le he tenido miedo, hoy es amiguísima y mañana deja de serlo, eso me producía ansiedad», ha explicado la hija de María Teresa Campos en pleno directo. Sus palabras dejaban boquiabiertos a los presentes, aunque ella matizaba que esta situación forma parte del pasado. «Hace mucho que no le tengo miedo», ha puntualizado.

La colaboradora de televisión ha explicado que las reacciones de Belén Rodríguez «son complicadas y que no quiere enfrentarse a ellas». Este sentimiento, al parecer, se repite entre los colaboradores del programa, según la información que maneja Kike Calleja, quien ha preferido no dar nombres en el plató. Aunque esta amistad no es la única que se ha roto y recompuesto con el tiempo, prueba de ello, que Belén Esteban haya contado que Belén y ella estuvieron sin hablarse entre dos y tres años tras una discusión en un Deluxe. Ambas consiguieron apaciguar lo sucedido y afortunadamente acercaron posturas, pero ¿ha sentido miedo alguna vez la empresaria hacia Belén Rodríguez? «Jamás la he tenido miedo», ha explicado Belén Esteban sobre su tocaya.

El día en el que Belén Ro prestó dinero a Carmen Borrego

Fue hace tan solo unos días cuando Belén Rodríguez se convirtió en la invitada del Deluxe para dar explicaciones sobre el préstamo que en su día le había hecho a Kiko Hernández. Si bien a su gran amigo le prestó 100.000 euros, cantidad que ya fue satisfecha y que ya está en el poder de la tertuliana, no ha sido la única que ha recibido dinero de Belén Rodríguez. Fue la propia Carmen Borrego la que se dio por aludida ante una pregunta del polideluxe en la que se planteaba a qué otros colaboradores de ‘Sálvame’ les había dejado dinero.

«A mí Belén me presta 2.000 euros hace unos años porque los necesitaba. Y orgullosa puedo decir que me los dejó. De hecho, ella misma me ha dicho hoy antes de hacer el polígrafo que le iban a hacer esta pregunta y yo le he dicho que no había problema en que dijese la verdad», comentó la periodista el fin de semana. Ahora se desconoce qué pensará Belén Rodríguez sobre las últimas declaraciones de Carmen Borrego, quien ha confirmado que en algún momento ha tenido miedo hacia la periodista, aunque ha preferido no entrar en detalles.