Este viernes, después de emitir un comunicado, Kiko Rivera aparecía en ‘Sálvame’ y mostraba su arrepentimiento tras sus polémicas declaraciones sobre Chabelita Pantoja. En ella, el DJ dejaba claro que se había equivocado y hacía hincapié en que «no soy ningún machista ni ningún maltratador». La entrevista ha estado en el punto de mira y Carlota Corredera ha sido el blanco de las críticas de la misma. Cansada de que le acusen de «feminista de pega y selectiva», la presentadora no ha dudado en defenderse de todos los ataques que ha recibido.

Mientras Kiko Rivera entraba en directo en ‘Sálvame’ para matizar el comunicado que había dado horas antes a través de sus redes sociales, los espectadores del programa de las tardes de Telecinco no dudaban en criticar a Carlota Corredera por prestarse a hacerle una entrevista al hijo de Isabel Pantoja, quien aseguraba en una entrevista que había pegado a su hermana «cuando quiso cortarse las venas». «Lo de Carlota no es cuestión de principios, es cuestión de euros”, “Es feminista selectiva, sus actos la delatan”, “La falsa feminista”, “Blanqueando a un enfermo maltratador», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Ante esto, Carlota Corredera no dudaba en defenderse de los ataques y reconocía que ya era habitual que fuera el blanco de las críticas de la audiencia: «No nos vamos a justificar por lo que hacemos o dejamos de hacer. Ya estamos cansados, después de 13 años, de tener que explicarnos y rendir cuentas de todo». Por otro lado, la gallega insistía en que Kiko Rivera estaba de actualidad y el hecho de entrar en directo en el programa de La Fábrica de la Tele se debía a esto mismo. Asimismo, recalcaba el hecho de que el hijo de Isabel Pantoja se quedara sin un trabajo debido a sus polémicas declaraciones. «Él ha hecho un comunicado en su cuenta de Instagram y ha querido aclarar de alguna manera ese ‘post’, en el que incluso le echaba la culpa a la revista», insistía la presentadora.

Ante las palabras de Carlota Corredera, Gema López rompía una lanza a favor de su compañera y el programa y reconocía que le parecía muy sano que Kiko Rivera interviniese en ‘Sálvame’ para que este pudiera conocer la opinión de los colaboradores. «La gente en su casa, que es muy inteligente, esa gente que se haya enterado de sus declaraciones por los programas, pues tiene la potestad de creerle o no. De saber si su arrepentimiento es sincero o no. De saber si, a pesar de estar arrepentido, sigue pensando lo que dijo«, aseveraba la presentadora estrella de Telecinco.

Así fue la intervención de Kiko Rivera en ‘Sálvame’

Después de lanzar su comunicado en redes sociales, Kiko Rivera intervenía en directo en ‘Sálvame’ y se mostraba arrepentido por las polémicas palabras que le había dedicado a su hermana. Eso sí, insistía en que se sentía dolido con su familia: «Lo primero que me ha dicho mi psiquiatra es que me aleje de mi familia porque no me viene bien. He seguido esas instrucciones». De la misma forma, el hijo de Isabel Pantoja insistía en que sus polémicas declaraciones no han sido fruto de una recaída y recalca que estar con los suyos le produce un dolor indescriptible. «Hay momentos en los que los echo muchísimo de menos… Los añoro, pero no los quiero tener cerca en estos momentos. No es que no les tenga cariño o que no los quiera, pero yo también me encuentro solo a veces. Mis sentimientos hacia mi madre y hacia mi hermana son los que son, no lo voy a ocultar», admitía apesadumbrado.

El marido de Irene Rosales ha pedido disculpas en reiteradas ocasiones. «Me he equivocado, pero no soy ningún machista ni ningún maltratador», ha insistido. «Juro por lo más sagrado que no tenía intención de hablar de mi familia… pero al final de la entrevista te preguntan algunas cosas. Yo me encendí como un cerillo y quizás me encendí demasiado. Me he equivocado y no me siento nada bien por ello».