Carlos Rivera ha empezado el 2023 por todo lo alto. El cantante mexicano, que ha visitado nuestro país para promocionar su nuevo disco ‘Sincerándome’, se ha sentado con SEMANA y se ha despojado de su traje de artista para contarnos, a corazón abierto, sus duros inicios en los que apenas tenía dinero para comprarse las cosas que necesitaba, hasta que le dieron la oportunidad de participar en La Academia, el concurso musical al estilo de OT que le cambió la vida y lo convirtió en un artista de talla internacional. Carlos nos habla de lo necesario que ha sido su familia en este arduo camino y también nos confiesa porqué a pesar de estar felizmente enamorado (y casado) con la presentadora Cynthia Rodríguez, prefiere mantener lejos de los focos esta bonita historia de amor.

Sacas tu octavo álbum íntegramente compuesto por ti. ¿Te ha dado vértigo desnudarte de esta manera?

Son canciones que, como tú dices, no había querido compartir por una razón u otra, tal vez porque es demasiado personal. La canción que le dedico a mi madre, por ejemplo, la escribí hace 20 años. En ese momento no tenía dinero para regalarle nada el Día de las Madres y le escribí esta canción y se la canté en el festival de la escuela. Es el disco de mis amores, el disco de mi vida.

Tu madre es uno de los grandes pilares de tu vida.

Le debo mucho a ella, pero también a mi hermana. Recuerdo que en ese momento de mi vida tenía que comprar muchas cosas y de repente se me acabó el dinero y no me llegaba y ella me dijo: ”ven, te voy a dar de mi renta”. Ella estaba estudiando y lo necesitaba, yo le pregunté que cómo lo iba a hacer y ella me dijo que no importaba, que ya vería cómo lo haría. Esas cosas jamás se olvidan.

Ella temía que te dedicaras a este mundo y mira hasta donde has llegado.

Mi mamá era profesora de párvulos y no entendía mucho este oficio, aunque le encanta la música y entonces un día le dijo a mi hermana, después de yo tanto insistir: “¿Y tú crees que Carlos sí va a llegar a ser el cantante que dice?” ¿Y sabes qué le contestó mi hermana? Que no sabía si lo iba a lograr, pero lo que sí sabía era que podría llegar a los 50 años y lo iba a seguir intentando.

¿Y cómo lo vive ella ahora?

La más feliz, la más orgullosa. Y me llena de mucha ilusión, porque para ella fue como demostrarle que de verdad los sueños se cumplen. Para ella esto era imposible y que le dijera que quería ser cantante era como si le dijera que quería ser astronauta. Nosotros venimos de una familia sencilla y para ella ver todo lo que se ha logrado e ir a los conciertos es una maravilla.

En muchas ocasiones has revelado que te gusta pasar desapercibido ¿Cómo lo consigues teniendo tanto éxito?

Es como que me desdoblo y tengo dos personalidades. Una cosa es el Carlos artista y otra el Carlos persona, porque si no, todo se volvería mucho más complicado. Cuando estoy con mi familia me gusta ser la persona y ahí el artista se queda muy atrás. Me gusta ser lo más normal posible. No quiero llamar la atención. Es más, cuando en México a lo mejor voy con algún asistente o alguien que me ayuda, le pido que no llame la atención y no lo hago porque no quiera que me reconozcan, sino porque no me gusta llamar la atención.

Pero de vez en cuando compartes cositas, como cuando fuiste con tu esposa a que el Papa os bendijera.

Es curioso porque ni siquiera yo lo compartí. Te lo cuento tal y como fue, porque nosotros íbamos muy en bajo perfil y, de repente, nos encontramos con muchos mexicanos que nos comenzaron a reconocer y lo que tiene el Vaticano es que, si tú vas a saludar al Papa, ellos te toman las fotos y las suben todas a un mismo sitio. Recuerdo que estando ahí le advertí a mi mujer que la foto iba a salir y así fue. Es una foto bellísima y me encanta.

Eres muy reservado cuando hablas de ella ¿Es una manera de proteger?

Al final para mí no es una cuestión de proteger o no proteger. Es simplemente mi intimidad y cuando me preguntan los motivos respondo que simplemente me gusta que lo nuestro se quede en eso, en algo nuestro (se ríe), que además es bello y hermoso.