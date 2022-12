Carlos Navarro ‘El Yoyas’ llevaba días en paradero desconocido. El motivo: sus problemas con la justicia. El pasado 28 de noviembre se decretó una orden de busca y captura -con efectos hasta el 3 de febrero de 2027-. El Juzgado Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó su ingreso en prisión para cumplir con la pena de cinco años y ocho meses impuesta por un delito de maltrato habitual y lesiones a su ex pareja, Fayna Bethencourt, y a los dos hijos que tienen en común. Este órgano pidió a las autoridades que le buscaran para cumplir su condena, pero el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ decidió huir de la justicia y esconderse en un bosque. Este lunes, el diario ‘El Mundo’ ha publicado una entrevista con el catalán en la que este defiende su inocencia y admite estar mal: «Ahora no vivo, improviso, con los bolsillos vacíos. Estoy jodido».

Prófugo de la justicia, Carlos ‘El Yoyas’ se oculta «en un paraje furtivo de difícil acceso», tal y como señala el citado diario. Asegura que se le ha «privado» de poder darle «amor» a sus hijos, a los que no ve desde hace tiempo. Asimismo, confiesa desde su escondite sentirse hundido: «Me encuentro emocional y económicamente en la ruina».

Carlos El Yoyas, condenado por un delito de maltrato habitual y cuatro de lesiones a su exmujer e hijos

Navarro se dio a conocer en el año 2001, cuando entró como concursante de ‘Gran Hermano 2’. Allí protagonizó un episodio violento por el que fue expulsado de la edición. En la casa de Guadalix conoció a Fayna Bethencourt, otra concursante, con la que inició una relación y con la que años después contrajo matrimonio y tuvo dos hijos. Su paso por el reality le dio tal popularidad que lo contrataron en programas de televisión como colaborador, desde ‘La Noria a ‘Salvados’. Incluso hizo alguna incursión en política local: llegó a ser concejal en Vilanova del Camí (Barcelona) en 2015. En el año 2020 fue condenado por un delito de maltrato habitual y cuatro de lesiones a su ex mujer y sus hijos. La sentencia fue confirmada tras ser revisada por la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria y el Tribunal Supremo no admitió el recurso. El pasado mes de octubre, el juzgado ordenó su ingreso en prisión.

En la sentencia que lo condena a prisión, el juez ve probado que solía dirigirse de forma «violenta» a su hija, de 11 años «cada vez que le llevaba la contraria y se enfrentaba a él». Asimismo, considera que las agresiones contra su mujer comenzaron «después del inicio de la convivencia» de la pareja y que Navarro mantuvo de manera continuada un afán de «control, de desprecio y de humillación» hacia Fayna, a la que trataba con insultos y golpes. ‘El Yoyas’ no oculta que ha tenido pasado momentos muy duros, como la muerte de su madre o el consumo de alcohol. «Durante una época mi psicólogo fue el whisky», explica en ‘El Mundo’.

Fayna Bethencourt, ex de Carlos El Yoyas: «Estoy aliviada porque la justicia me ha dado la razón»

‘El Yoyas’ cree que le han impuesto una pena «sin una sola prueba». Incluso se considera víctima de una ley «injusta» con los hombres y que restringe sus derechos como padre. Fayna, por su parte, ha contado que ha llegado a temer por su vida. «Estoy aliviada porque la justicia me ha dado la razón. Son muchos sentimientos encontrados. Muchos años de aguantar lo que aguanté. Estoy feliz por mí y por mi familia», dijo tras saber la decisión del juez. «El amor es darte todo lo positivo. No prohibirte ni hacerte sentir mal. Eso no es amor. La persona que tienes al lado te tiene que hacer sentir bien. En el momento que lloras por las cosas que dice esa persona: sal corriendo».