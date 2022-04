Carlos Baute no puede más. El artista teme por su integridad física y la de su familia desde que una acosadora les persigue allá donde va, tal y como ha revelado en un programa argentino. A pesar de que la tiene denunciada, la mujer sigue merodeando por las inmediaciones de su casa e incluso se acerca al colegio de sus hijos, una situación que crispa los nervios de Baute y su círculo más cercano. Aunque él insiste en que agradece el cariño de sus fans, evidentemente hay límites que no se deben sobrepasar: «Es una situación muy lamentable. En algún momento ya lo había vivido en Venezuela y no me había vuelto a pasar, pero ha ocurrido de nuevo. Estoy muy preocupado».

Sus temores son evidentes, al igual que los de Astrid, quien hace solo unos días llamó asustada a su marido, pues había visto a la mujer cerca de ellos. «Sin duda, lamentablemente hay límites y de verdad estoy muy intranquilo porque me acaba de llamar mi mujer que la ha vuelto a ver otra vez. Justo me acaban de llamar del colegio. No está cerca de casa, está por la escuela de los niños. Estoy muy preocupado porque yo respeto a los fans, pero de verdad que hay un límite», comenta Carlos Baute.

Tal era la intranquilidad de su esposa, que le llamó de manera insistente, a pesar de que él ni siquiera estaba en el país. «Me llamó hasta siete veces seguidas mientras estaba ensayando, todo para avisar de que esta persona había ido hasta el centro de estudios de los pequeños», relatan. Lamentablemente cada vez son más los famosos que han sufrido situaciones similares, entre otros, Marta Fernández, quien contó el terrible acoso que había sufrido durante dos años. El acosador fue detenido y es que se plantaba en su casa todos los días.

Todos los años Baute y sus seguidores suelen quedar para tener contacto y mantener así un vínculo especial, siendo en una de estas últimas citas cuando esta fan hizo aparición. «Con ella en particular no y la última vez que hicimos una cena con todas ellas fue en diciembre del año pasado en Torrevieja, y entre todas pues estaba allí, lo pone en la denuncia. Nada más. Además, mi abogado me ha dicho que no puedo comentar nada más», finaliza. Baute está hastiado de esta obsesión que parece no tener fin, pero quiere llegar hasta el final de la historia, por lo que llamará a la Guardia Civil si es necesario.

Hace unos días se confirmó que había conseguido una orden alojamiento contra esta fan acosadora. Tras una declaración de más de tres horas en los juzgados de Móstoles, donde entró escoltado por tres guardias civiles, Carlos Baute ha conseguido que un juez le dé la razón. En sus redes sociales, ha preferido no dar pistas sobre lo sucedido y es que es un asunto muy delicado.