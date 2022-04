Carlos Baute está sufriendo un calvario, lo que le ha llevado a pedir auxilio a la justicia para evitar males mayores y es que una fan le está acosando hasta el punto de temer por su propia integridad física, lo que le ha llevado a solicitar una orden de alejamiento. El cantante venezolano ha pedido amparo a la justicia para frenar a la persona que se declara fan, pero que ha convertido su vida en angustia por su forma de demostrarle su pasión y admiración. Es por eso que, en la mañana de este jueves, concretamente a las 11 horas, se personó en los Juzgados de Móstoles escoltado por varios guardias civiles y accediendo al edificio de manera discreta a través del parking del recinto, como así han informado desde ‘Madrid Directo Flash’, programa de Telemadrid.

Desde el citado programa de la televisión autonómica de Madrid se ha conocido la decisión de Carlos Baute de solicitar una orden de alejamiento contra la fan que no ha sabido expresar de manera lícita su admiración por él como artista. Una solicitud judicial que le ha sido concedida en los Juzgados de Móstoles y que le ayudan a tener cierto respaldo ante el miedo a que su integridad física se vea comprometida. Sin embargo, como teme lo que pudiese suceder ante la peligrosa fan que ha convertido sus días en incertidumbre, el cantante venezolano ha optado por no hacer pública su situación y se refugia en el silencio para no desairar más a su seguidora y propiciar que dé el paso que más miedo le da.

Tampoco en redes sociales ha querido dejar constancia pública de lo que le sucede y tan solo trata de mostrar normalidad ante el resto de sus seguidores. Así lo hizo este jueves como última publicación en su perfil personal de Instagram, en la que presume de nueva coreografía junto a sus cuatro bailarines y calienta motores de cara a su próxima gira ‘Quien es ese’ que le llevarán a compartir su talento y su música con sus fans en Argentina y Uruguay.

Al parecer, Carlos Baute se ha sentido acosado por una fan que le sigue sus pasos desde hace unas semanas y que conoce cada uno de sus movimientos, dónde vive y dónde desarrolla sus recados rutinarios, lo que le ha provocado un desasosiego tremendo al ver su seguridad comprometida. Es por eso que su entrada a los Juzgados de Móstoles se realizó con la inestimable protección de agentes de la Guardia Civil, que le resguardaban ante posibles represalias de su fan número uno al conocer que ponía su seguimiento en conocimiento de la justicia y que ha resultado, después de tres horas de declaración, en una orden de alejamiento. Pero si habló mucho ante la justicia, se quedó mudo ante la prensa y es que no desea que este asunto de su insistente seguidora ponga en riesgo a su mujer, Astrid Klissans, y sus hijos.

Este problema personal que Carlos Baute ha sufrido en las últimas semanas ha tenido ya una repercusión negativa en su carrera. El hecho de tener que personarse en los juzgados para solicitar la orden de alejamiento le ha impedido viajar a Buenos Aires para cumplir con un concierto de su gira por Latinoamérica. El espectáculo estaba previsto para este sábado 2 de abril y ha tenido que ser reprogramado para otra fecha ante la imposibilidad de llegar a tiempo y en buena forma para compartir su talento con los fans que sí se lo merecen.