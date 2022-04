Marta Riesco se ha convertido en uno de los personajes del momento a raíz de su relación (llena de idas y venidas) con Antonio David Flores. La periodista mueve a un buen número de seguidores y prueba de ello son, tal y como ella misma ha mostrado, las decenas de mensajes de cariño que le hacen llegar. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa‘ nunca deja de sorprender y este fin de semana ha hecho pública la enternecedora historia que hay detrás del carísimo regalo que le ha hecho una fan.

En un alarde de sinceridad, Marta Riesco se ha mostrado agradecida por el cariño que ha recibido a lo largo de las últimas semanas por parte de sus seguidores. Especialmente, de aquellas mujeres que se sentían identificadas con ella. «Querían mandarme su apoyo, su energía, me daban consejos…», insistía. En su relato, la periodista revelaba que una de ellas había querido ir un paso más allá y le había hecho llegar un carísimo regalo. «Me dijo que tenía unos zapatos Christian Loboutine, que como sabéis es una marca de lujo, y me dijo que se los había comprado con sus ahorros y que ya no se los podía poner porque eran demasiados altos para ella. Me dijo que le gustaría muchísimo hacérmelos llegar porque me ve una mujer que podría pisar fuerte con ellos. Para ella sería un honor y un regalo que yo los tuviese», contaba emocionada mientras enseñaba el par de zapatos.

Una enternecedora historia que hacía que Marta Riesco la contara con un nudo en la garganta. «Pisaré con fuerza con ellos puestos. Gracias infinitas», escribía la periodista en sus redes sociales. Echando un vistazo por la página web de la marca de los zapatos, podemos ver que estos cuestan unos 700 euros. Un carísimo regalo que ha hecho que la colaboradora de ‘Ya son las ocho‘ encare con otra actitud sus días venideros.

De la misma forma, Marta Riesco también ha querido lanzar una reflexión sobre las redes sociales y todos y cada uno de sus seguidores. «Las redes sociales tienen algo maravilloso y es que nos acercan a personas que no conocemos y te cogen cariño, te animan, te apoyan… He conocido a gente fantástica, todo hay que decirlo, tengo mucha suerte con las personitas que estáis ahí detrás de ese número de seguidores», contaba.

No aclara en qué punto está su relación con Antonio David Flores

La cantante de ‘No tengas miedo’ no ha querido aclarar en qué punto está su relación con Antonio David Flores. De hecho, ni si quiera ha querido confirmar nada relacionado con esas quedadas que su compañero apuntaba. Sin embargo, el brillo de sus ojos, la cara que ponía al ver la imagen de Antonio David Flores y el tonteo a la hora de hablar de su ex eran suficientes para saber que ha habido un acercamiento entre ellos. De hecho, hace tan solo unas horas ella misma confirmaba que el malagueño le había «desbloqueado de Whatsapp».

