Apenas hemos tenido noticias de Camilo Blanes. Lo último que se publicó de él es que había dejado de dar señales de vida. De repente, de la noche a la mañana dejó de contar dónde y con quién estaba en sus redes sociales, donde por cierto hacía varias publicaciones diarias. Un comportamiento extraño en él que vuelve a dar un giro de guion y es que el hijo de Camilo Sesto se ha creado hasta cuatro cuentas en Instagram. Eso sí, tras borrar la suya y cualquier rastro de la misma. Ahora presume de tener perfiles privados a los que empezó a dar uso hace algún tiempo y en el que cuenta cuál es su estado de salud, el cual ha preocupado enormemente a todo su entorno. Mientras su madre ha asegurado que "ha entrado en un bucle de autodestrucción", él niega que sea así. Aclaraciones que procura hacer en tercera persona para que nadie se percate que es él quien lleva estas cuentas desde las que Sheila Devil (como se hace llamar ahora).

"Siempre tuvo una doble vida"

En ella pide que no le llamen Camilín, ya que "ella no lo siente" y aclara que no está en un centro de rehabilitación, a pesar de lo que se ha dicho. "Está en su casa haciendo la vida de siempre", explica. De hecho, no deja de publicar fotos de su día a día, lo que deja ver que ha recuperado el ritmo en el universo 2.0. Posts en los que incluso dice que Camilo Blanes "hizo un papel mientras su padre vivía": "Siempre tuvo una doble vida". Con estas palabras trataría de explicar que cuatro años después de la muerte del artista Blanes quiera que se refieran a ella como "ella". Aunque se desconoce todavía si el cambio de nombre ha sido oficial, lo que sí se sabe es que pide paquetes a su domicilio en Torrelodones (Madrid) y que ha comenzado una transformación de la que se siente muy orgulloso.

Camilo Blanes ha decidido aglutinar a sus fieles para pasar un poco más desapercibido. Lo ha hecho en el universo 2.0, donde sí ha encontrado a personas que le apoyan, aunque otros muchos le advierten de lo importante que es llevar una vida sana y alejado de las adicciones. Aunque él permanece ajeno a las críticas, alguna vez ha estallado contra quien pone en duda su estabilidad. Considera que está bien rodeado, a pesar de que este verano volvieron a desvalijar su vivienda. Esta vez, le sustrajeron objetos de valor que estaban estimados en más de 100.000 euros, siendo supuestamente unos amigos quienes se llevaron "cuadros, bandejas y enseres de Camilo Sesto". El joven aclaró tras lo sucedido que "les había echado de casa" y que su amistad había llegado a su fin, tajante determinación a la que seguro que su entorno le animó.

Cabe recordar que con el fallecimiento de su padre se convirtió en el heredero universal de su patrimonio. Lo dejó todo atado para que fuera él quien se quedara con sus propiedades y con sus Derechos de Autor, entre otros beneficios. Desde entonces no ha dejado de copar titulares.