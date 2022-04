Un día después de la esperada entrevista de Olga Moreno en SEMANA, Gloria Camila, también muy cercana a la sevillana, se ha pronunciado por primera vez. Si este miércoles lo hacía su sobrina, Rocío Flores, ahora ha sido el turno de la hija de José Ortega Cano que ha apoyado en todo momento a su sobrina. De hecho, esto le ha hecho tener un pequeño enfrentamiento con algunos de sus compañeros, que no veían bien las palabras de la hija de Antonio David Flores hacia Olga Moreno. A pesar de esto, Gloria Camila siempre ha demostrado estar muy unida a Rocío y lo ha vuelto a hacer argumentando el por qué del enfado de ella con la ex de su padre. Sin embargo, no ha tenido tantas palabras cuando Sonsoles Ónega le ha hablado sobre su hermana, Rocío Carrasco, que este miércoles también reaparecida.

Gloria Camila ya no quiere hablar de su hermana, Rocío Carrasco

Si en anteriores ocasiones ha hablado de su hermana y no le ha importado hacerlo con contundentes mensajes, ahora prefiere mantenerse al margen y no hablar nada sobre ella. «En esta ocasión prefiero no decir nada sobre mi hermana», ha asegurado Gloria Camila después de que la presentadora le pusiera el vídeo de sus declaraciones tras la exclusiva de SEMANA. Es un cambio de actitud bastante llamativo por parte de la joven influencer que ha llegado a responder tajantemente a su hermana mayor en el mismo plató en el que hoy ha guardado silencio. Ahora, quiere desmarcarse de cualquier polémica familiar.

Hay que recordar que cuando se conoció la existencia de la segunda parte de la docuserie, Gloria Camila interpuso una demanda contra su hermana. El pasado mes de septiembre, la joven interpuso esta denuncia para pedir los documentos de Rocío Jurado que se iban a emitir en la segunda parte del documental. Algo que Carrasco aseguró que lo hizo por estar «influenciada». A lo que Camila respondió de manera tajante: «Si la hubiese llamado para pedírselo, se hubiese negado igualmente. Porque en el juzgado ella alude a que es la heredera universal”. “Después de verla no creo que llame más. No voy a llamar. Ya no existe la llamada», aseguraba Gloria Camila.

Han sido varias las contundentes palabras que le ha dedicado en ocasiones anteriores

Pero no únicamente ha cargado contra su hermana en el plató de ‘Ya son las ocho’, en febrero hacía lo mismo contra Fidel Albiac. “Desconozco lo que va a contar, pero si en mi banda hay un maestro en la suya hay otro que en algunos aspectos, es peor que el mío”, dijo, molesta, asegurando que para ella era una influencia muy negativa para Rocío. Unas palabras que llegaron después de que Carrasco se refiriera Antonio David Flores como el «maestro» de todo el clan.

