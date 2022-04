Boris Izaguirre ha comenzado la Semana Santa desde un hospital y es que ha compartido con sus seguidores de las redes sociales que está ingresado, despertando una oleada de curiosidad entre sus seguidores por conocer qué le sucede. El presentador y escritor deberá pasar por quirófano, como así ha dado a conocer tras desear un “feliz Domingo de Ramos”, a todos y confirmar que, para él, no lo será tanto, al tener que andar entre médicos y no entre maletas cuando muchos ponen rumbo a sus vacaciones. El conductor de ‘Lazos de sangre’ no ha querido alarmar demasiado a sus fieles y ha informado qué le ha llevado a ser ingresado y estar bajo observación médica, así como el motivo por el cual debe ser operado en las próximas horas.

“Amigos queridos, pasaré unos días en observación médica antes de que me practiquen una intervención quirúrgica que me aleje definitivamente de cualquier riesgo cardiovascular”, escribía Boris Izaguirre para sorpresa de todos en sus redes sociales. Quiso agradecer a sus seguidores el “interés y el cariño” que le han aportado desde que publicase su fotografía en la habitación del hospital en el que pasa sus días como plan alternativo a las vacaciones de Semana Santa. Eso sí, a quien más agradecido está por encima de todos es a su pareja, Rubén Nogueira, con el que lleva 16 años casado, que está ejerciendo de perfecto enfermero -además de fotógrafo oficial desde el hospital antes e su operación- y que no se ha separado de su cama mientras continúa con el proceso de evaluación de su estado antes de someterse a una intervención con la que el presentador espera “alejar definitivamente cualquier riesgo cardiovascular”.

Como cabría esperar, ante el anuncio de que deberá ser intervenido quirúrgicamente, Boris Izaguirre ha sentido el calor y el cariño de sus seguidores, así como de sus grandes amigos en el mundo del espectáculo. Así lo han hecho desde Anne Igartiburu hasta Paloma Cuevas, Ana Boyer, Máximo Huerta, Belén López o Mar Flores, entre muchos otros, que le han querido transmitir sus mejores deseos de cara a la operación y una pronta recuperación para poder disfrutar como se merece de una vida plena y duradera. Muchos mensajes cargados de optimismo y palabras de positividad que le ayudarán a afrontar su inminente paso por un quirófano, del que no ha querido dar mayores detalles más allá de que tiene que ver con problemas cardiovasculares a los que desea poner fin.