Bigote Arrocet ha desvelado el motivo por el que rompió con María Teresa Campos hace dos años y este ha sorprendido a muchos.

La entrada de Bigote Arrocet a ‘Secret Story’ está dejando repetidos bombazos sobre su ruptura con María Teresa Campos. Hasta ahora solo conocíamos la versión de la malagueña, pero su participación en el reality está aportando nuevos datos de su separación. Las versiones son contradictorias y nada tiene que ver la una con la otra, tanto es así que él niega que terminara con ella a través de un mensaje de WhatsApp. Ahora ha ido un paso más allá y ha explicado el verdadero motivo por el que su relación de más de seis años terminó y es que el chileno mantiene que todo se debió a las continuas discusiones que ambos tenían. La tensión y las peleas llevaron a Edmundo, siempre según sus palabras, a tomar la decisión de romper.

«Tenía que venir conmigo a un premio europeo que se me da a mí de la moda y no quiso ir, hubo una discusión y entonces le dije que yo me iba. Cuando estás con alguien tú tienes que ser transparente. No me gusta pelear, la primera está bien, la segunda también, pero si viene la tercera, la cuarta, la quinta… a mí no me va», ha dicho Bigote. El chileno no está dispuesto a callarse y parece que no tiene freno alguno para confesarse ante millones de espectadores. Aunque el clan Campos está centrado en desmentir todo lo que están diciendo sobre ellos, Bigote Arrocet sigue soltando perlitas sobre la que ha sido su pareja, María Teresa Campos.

Tanto Terelu como Carmen Borrego o Alejandra Rubio han aprovechado sus últimas apariciones públicas para ponerle en su sitio, llegando a asegurar una de ellas incluso que Bigote le daba asco. Fue Carmen la que hace solo unos días después de escuchar a Arrocet se sintió tan mal que no pudo esconder tales sentimientos. Hastiada y temerosa ante el rol que está tomando su concurso, todas ellas se muestran expectantes con la participación de Bigote en el nuevo formato de Telecinco. «Esta familia ha respetado a Edmundo como no se merece que se le respete. Parece mentira la poca vergüenza que tienes, ¿Cómo se puede decir eso de un ser humano? Le miro y siento asco. Esa es la realidad. ¿Es necesario después de dos años llegar a un concurso y decir estas cosas?», ha dicho Borrego.

No es la única razón por la que Bigote ha vuelto a ser noticia. El concursante está en el punto de mira de otros compañeros, ya que varios de ellos consideran que su aportación al día a día está siendo mínima. Uno de los integrantes del grupo musical ‘Gemeliers’ así lo hablaba con otro participante este fin de semana: «Vamos a habla con este señor para decirle que no está haciendo nada, ni pruebas, ni tareas, no está cocinando, no está limpiando… Me da mucha pena porque no le conozco, estoy tratando de conocerlo, no le he visto hacer nada», ha dicho el joven. El que fuera concursante de ‘La Voz Kids’ insistía en que cuando llegue la hora de nominar todos tendrán que justificar sus puntos en base a las tareas del hogar: «Voy a llegar a la gala y voy a decir: ‘Edmundo, 3 puntazos‘. Me sabe fatal, pero es lo que hay», decía.