6 Bibiana se toma con humor tener que estar de baja un tiempo

A pesar de la «mala pata» de Bibiana Fernández, ella lo tiene claro. No me rindo. Así cita la camiseta de Dolores Promesas que lució en una sexy fotografía en la que va en muletas. A pesar de tener la pierna escayolada, la que fuera chica Almódovar no pierde el sentido del humor. «Nunca pensé que una camiseta me hiciera tanta justicia, recién salida de la ducha», escribió.