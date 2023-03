Belén Rodríguez, enamorada: los detalles sobre su nuevo novio

La última vez que vimos en televisión a Belén Rodríguez fue a finales de febrero con motivo del debate final de la segunda edición de 'Pesadilla en el paraíso'. Entonces, reaparecía en la pequeña pantalla tras un tiempo alejada de ella. La colaboradora sigue alejada del foco mediático y está completamente centrada en vivir su vida rodeada de los suyos. A este respecto, la periodista le ha dado una nueva oportunidad al amor y ha rehecho su vida con su nuevo novio, con el que se ha ido a vivir.

Víctor Sandoval, uno de los pocos amigos que le quedan dentro de la televisión, ha sido el encargado de dar una actualización sobre la vida de Belén Rodríguez. Según explica, la periodista ha encontrado de nuevo el amor y han tomado la decisión de ir a vivirse juntos. Se trata de un hombre "guapísimo" y trabaja como "maquinista de trenes".

Tal y como ha asegurado el colaborador del 'Deluxe', fue una amiga de Belén Rodríguez que trabaja en el AVE quien le presentó a esta persona. Ambos congeniaron y han iniciado una relación. La periodista comienza así una nueva etapa de su vida y lo hace feliz después del fuerte golpe que recibió tras la polémica que hubo tras hacerse público que le hizo un préstamo a Kiko Hernández.

Alejada del foco mediático por su guerra con 'Sálvame'

Desde que se hiciera público que le había prestado 100.000 euros a Kiko Hernández y que, presuntamente, se lo había pedido de manera inmediata porque no se fiaba de él, la colaboradora de televisión mantiene una guerra directa con ‘Sálvame’. Una vez se había hecho pública la polémica, la periodista tomó la decisión de bloquear a todos los colaboradores, rompiendo así su amistad con ellos. Es más, no dudó en llamar a la policía después de ver como una cámara del programa de Telecinco grababa su balcón desde el edificio de enfrente. «Gracias Policía y Policía de Madrid por alejarme de los presuntos delincuentes. Gracias especialmente por protegerme de los presuntos delitos que se han cometido sobre mi intimidad en mi domicilio. No sé qué hubiera hecho sin vosotros. Gracias. Gracias. Y más gracias», llegó a escribir a través de su cuenta de Twitter. De la misma forma, también rompió lazos con las hermanas Campos después de que durante semanas se hablara en plató de una supuesta traición de la periodista hacia María Teresa Campos. En su vuelta a los platós, Belén Rodríguez no se pronunció sobre ninguna de las polémicas y tan solo se limitó a hacer su trabajo.