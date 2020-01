3 Situación complicada para Belén Rodríguez

A raíz de sus opiniones y de diferentes enfrentamientos con el resto de los compañeros, Belén Rodríguez después de un enfrentamiento en plató se marchó y ha decidido no volver, no quiere colaborar más con Sálvame, lo que no quiere decir que no mantenga amistad y conversaciones en privado con algunos de sus componentes.