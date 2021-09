A pesar de que están siendo unos días complicados y difíciles para la familia Pantoja tras muerte de doña Ana, la boda de Anabel Pantoja se celebrará este próximo fin de semana. Muchos invitados se encontraban ya en La Graciosa para pasar unos días de relax antes del gran día, pero la noticia del fallecimiento de la madre de Isabel Pantoja ha hecho que Kiko Rivera, su hermana, Chabelita Pantoja, y la propia Anabel tomaran la decisión de viajar a Sevilla para despedir a su abuela.

Una vez que pase este duro trance, los miembros del clan Pantoja volverán a las Islas Canarias para estar con Anabel Pantoja en el día de su boda con Omar Sánchez. Y con ella estará también Belén Esteban, que ha viajado este jueves 30 de septiembre hasta La Graciosa para estar junto a su amiga en estos momentos tan felices, aunque enturbiados por la muerte de su abuela.

«¿Cómo va a estar? Aunque tu abuelita llevara años enferma es tu abuela», ha declarado Belén Esteban en el aeropuerto, donde se ha encontrado con prensa. Muy seria, Belén aseguraba que «entiendo el madrugón pero no voy a decir nada». Aún así, ha querido dejar claro que estará al lado de su amiga: «A ver, escucharme, nosotros vamos a la boda de Omar y de Anabel ¿qué queréis que os digamos? Es que no voy a responder nada ni de Kiko, ni de Anabel ni de Isabel Pantoja. ¿Lo entendéis?».

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha viajado sin su marido, Miguel Marcos, que no ha podido cogerse los días en el trabajo para estar junto a su mujer en la celebración de su amiga. Belén Esteban ha cogido uno de los primeros aviones de este jueves para así llegar con tiempo para situarse. Ha aparecido vestida muy cómoda, consciente de todas las horas de viaje. Llevaba su maleta de mano, un bolso y un portatrajes, donde lleva, seguramente, el vestido que lucirá para el gran día.

Este mismo miércoles, Belén decía rotunda que iba a asistir a la boda. “Sí, yo voy a ir, mañana me voy a La Graciosa”, confirmaba la colaboradora de ‘Sálvame’. Belén ha explicado a Jorge Javier Vázquez que ha mantenido una conversación telefónica con la sevillana nada más conocer la noticia del fallecimiento de su abuela. También hablado con muchos de los invitados que ya están en la isla: Raquel Bollo o Irene Rosales. Todos están de acuerdo en apoyar a su amiga en lo que haga.

Prudente, y sin querer ahondar en los detalles de su charla con su compañera, la de Paracuellos ha confirmado que su amiga ha tenido serias dudas sobre qué hacer con la ceremonia que se celebrará el próximo sábado. Ella no ha querido posicionarse: “No voy a decir lo que he hablado, pero entiendo que se case… No te voy a poner mi ejemplo porque no sé qué haría, pero si te casas en Sevilla o Madrid…”. Para la ex de Jesulín, lo importante es que desea estar al lado de su compañera en el día más feliz de su vida: “Yo voy a estar acompañando a mi amiga”.