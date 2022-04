Fue a mitad de febrero cuando la revista SEMANA os ofreció en exclusiva un impactante reportaje de Belén Esteban posando como nunca lo había hecho en Dubái. La de Paracuellos del Jarama puso rumbo a los Emiratos Árabes para dar el salto definitivo como empresaria gracias a su gazpacho y su salmorejo. «Ni en mis mejores sueños imaginé llegar hasta aquí», desvelaba emocionada y agradecida Belén Esteban en SEMANA. Durante este viaje, además de presentar sus productos de alimentación, Belén intentó citarse con el Rey Juan Carlos, aunque finalmente no pudo concertar una cita debido a que el emérito no se encontraba dispuesto.

Belén Esteban viajó en febrero a Dubái e intentó concertar una cita con Don Juan Carlos

Ha sido la propia Belén quien ha desvelado este auténtico bombazo en ‘Sálvame‘. La colaboradora de televisión ha demostrado su férrea defensa al emérito y ha asegurado que tiene mucha información sobre él, ya que tiene una fuente directa de la que no ha querido dar muchos detalles. Eso sí, incluso intentó mantener una cita con él durante su viaje a los Emiratos Árabes para charlar con él y mostrarse el respeto y el cariño que ella misma ha confesado tenerle.

Belén Esteban ha querido dar la cara por el Rey después de la polémica fotografía del emérito junto a sus dos hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, y algunos de sus nietos. Aunque muchos no entienden el por qué esa imagen descuidada, Belén sigue siendo una fiel defensora a la Corona, a la Casa Real y al emérito. «Yo sé que muchos se me van a echar encima. Yo sé que el Rey habrá hecho cosas malas pero cuando a mí me lo demuestre, hablaré. Y a mí me duele decir que el Rey ha hecho cosas mal porque señores yo me siento monárquica, me gusta la monarquía, me gusta España, me ha gustado mucho mi Rey Juan Carlos y me gusta todavía más Felipe», comienza diciendo. Y lanza una pregunta al aire: «Pero vamos a ver, ¿ahora todo lo que ha hecho Juan Carlos es malo?«.

Ha soltado varios bombazos relacionados con la Corona española

La de Paracuellos del Jarama, después de mostrar fiel a la Corona, ha desvelado que intentó citarse con Juan Carlos aunque finalmente no pudo ser. «No me la negó«, dice. «En esos días él no estaba ahí. Pero a mí me hubiera gustado tener una conversación con el Rey Juan Carlos. Lo que le hubiera dicho me lo quedo para mí», ha continuado explicando. Pero además de desvelar su intento de mantener una cita con el Rey Juan Carlos, la colaboradora de televisión ha soltado dos bombazos sobre el emérito que prometen dar mucho de que hablar.

«El Rey emérito Juan Carlos y la Reina Sofía, de vez en cuando hablan. No voy a decir nada más. No hablan todos los días, pero hablan«, ha confesado Belén Esteban. «Hablan de sus nietos, de sus hijos…», sigue contando. Sin embargo, ha asegurado que no le ha preguntado por Corinna Larsen, aunque Felipe sí lo habría hecho. Una información que ha dejado a todos a cuadros, ya que tiene información muy concreta de una fuente muy directa. Una noticia que ha sorprendido a muchos. Además, también ha revelado que no únicamente mantiene conversaciones con Sofía, sino también con su hijo, el Rey Felipe.

La colaboradora de televisión asegura que no puede hablar mucho del tema

Belén Esteban no ha querido entrar en muchos más detalles de todo lo que sabe sobre la Casa Real. «Yo hablo hasta donde puedo hablar«, asegura la de Paracuellos del Jarama. Lo que sí que es cierto es que en su viaje con la revista SEMANA hubiera sido el colofón final una cita con el emérito para ponerse al día y hacerle entrega de sus productos de alimentos. Algo que todavía no descarta. Y es que Belén ha desvelado las ganas de que Don Juan Carlos pruebe sus gazpachos y salmorejo, por lo que no sería de extrañar que en un futuro cercano le mandase un paquete con los mencionados productos para que el emérito los deguste. Sin lugar a dudas, Belén Esteban es una caja de sorpresas y este lunes nos ha sorprendido a todos al desvelar la buena relación que tiene con alguien directo con la Casa Real. ¿Quién será?