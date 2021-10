Belén Esteban ha aclarado qué hay de cierto sobre el insulto que se coló en un micro abierto cuando se hablaba de Ana Rosa Quintana en ‘Sálvame’. Además, reconoce que ya le ha explicado este suceso en persona a la presentadora

Este verano ha sido especialmente delicado para ‘Sálvame’ y es que parece que no ha logrado enganchar al público como antaño y la oferta de la competencia se hacía más atractiva, lo que dejaba tras de sí nefastos datos de audiencia y poco revuelo mediático del que rascar noticias. Sin embargo, en sus horas más bajas, Laura Fa concedió el pasado mes de septiembre una polémica entrevista al político independentista Gabriel Rufián en la que entró a valorar a sus compañeros de programa, repartiendo zascas a diestro y siniestro, avivando con ello el corrillo del plató durante varios días. En una de esas tardes, un micro abierto dejaba al descubierto la opinión de Belén Esteban: “Es que es gilipollas”, pero quizá su confesión fue inoportuna, pues justo Lydia Lozano preguntaba a la vez a Laura Fa qué pensaba de Ana Rosa Quintana. Las conversaciones se solaparon y en las redes sociales se habló mucho sobre si la valoración de Belén Esteban era sobre la presentadora, sobre la colaboradora o nada tenía que ver con ellas.

Como cabría esperar, el escándalo ha sido mayúsculo y ni el paso del tiempo ha dejado que se olvide este detalle furtivo que se coló por culpa de un micrófono mal apagado. Ahora, semanas después, la de Paracuellos del Jarama ha querido aclarar en qué punto está su relación con Ana Rosa Quintana y dejar claro de una vez por todas que esa denominación de “gilipollas” no iba, ni mucho menos, hacia ella, sino hacia otra persona. Lo hace en una entrevista concedida a ‘Formula TV’, en la que confiesa además que ya le ha explicado esta misma polémica a la propia presentadora para que los dimes y diretes en las redes sociales no provocasen un conflicto innecesario entre ambas o se llevasen a equívocos lo que siente hacia su mentora.

Vídeo: Europa Press

“Yo con Ana Rosa Quintana muy bien. Es que eso no fue así. Yo ya lo hablé con ella y eso iba para otra persona. Con Ana Rosa bien. Con Ana Rosa cien por cien perfecto. Son nueve años trabajando con ella, Ana Rosa en mi vida es importante, porque la recuerdo con mucho cariño y conmigo se portó cien por cien bien y yo sé que ella me quiere mucho. Yo lo he hablado con ella, pero no te voy a decir qué es lo que hemos hablado. Ella está conmigo y yo con ella”, ha dejado claro Belén Esteban durante la presentación de su nueva línea de productos alimenticios que lanza a los supermercados y que se prevé un nuevo éxito a la altura de su gazpacho y su salmorejo.