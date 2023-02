La noche de los galardones españoles del mundo del cine, los Goya, se han visto envueltos en la polémica después de las críticas en redes sociales a Berta Vázquez por su cambio de imagen y subida de peso. Fueron muchos los que se hicieron eco del cambio de peso de la actriz de 'Palmeras en la nieve' y algunos se mostraban muy críticos con ella. También hay que decir que fueron muchos otros los que salieron en su defensa y aplaudieron su valentía de posar en un photocall sabiendo que se convertiría en noticia, además de valorar a Berta Vázquez como actriz y no como un estereotipo de imagen. Este lunes, Belén Esteban ha querido salir en su defensa en directo.

Al comienzo del programa en el que colabora, en 'Sálvame', y sabiendo el altavoz que supone hablar en un programa con una gran audiencia, Belén Esteban ha querido hablar sobre la aparición en los Goya de Berta Vázquez. En un primer momento, la de Paracuellos del Jarama salió en su defensa en redes sociales. Sin embargo, asegura que se arrepiente un poco de haber publicado este mensaje, ya que es darle más bombo a un tema que no debería tenerlo. Desde su perfil de Instagram, este domingo compartía una foto de la actriz y escribía lo siguiente: "Berta Vázquez, sabes que solo me importas tú, como persona y como eres una gran actriz, ¡viva el cine español!", defendía.

Belén Esteban confiesa que ella también ha subido de peso

A pesar de que Belén Esteban se arrepintió de haber compartido esa defensa en sus redes, ya que es darle noticia a algo que no debería de tenerlo, ha querido volver a reivindicar todos los cuerpos en directo. Y lo ha hecho con una confesión: "¡Yo también he engordado!", ha dicho la colaboradora de televisión, muy orgullosa por ello. Entre risas, algunos de sus compañeros le decían: "Pues estará el Migue contento", en un tono amable y no refiriéndose a algo incómodo. La de Paracuellos del Jarama ha querido defender tanto su cuerpo como el de Berta Vázquez y el de todas las mujeres que lo lucen orgullosos, dejando de lado los cánones de belleza que, a día de hoy, hacen mucho a jóvenes y adolescentes.

Berta Vázquez también ha querido responder a todos aquellos que la critican por su cambio físico. Lo ha hecho recuperando una cita que pertenece a Eleanor Roosevelt, diplomática y activista por los derechos humanos, Primera Dama estadounidense en el periodo que trascurre entre 1933 y 1945 y esposa del Presidente Franklin Delano Roosevelt. La poderosa frase que ha compartido en su Instagram es la siguiente: "Las grandes mentes discuten ideas, las mentes medianas discuten acontecimientos, las personas pequeñas discuten sobre personas". Esta es la única mención que ha hecho respecto a lo ocurrido en la alfombra azul de los premios Goya, ya que no ha querido entrar en más debate sobre su aparición en la gran noche del cine español. Quiere desmarcarse de cualquier polémica y centrarse únicamente en su carrera como actriz, que es lo que vale e importa.

Sara Sálamo también se ha convertido en el centro de las críticas

Pero Berta Vázquez no ha sido la única actriz que ha estado en el ojo del huracán durante estos días. Sara Sálamo, que presumió de acudir a la alfombra azul a "cara lavada", también ha recibido un sinfín de críticas por hacerlo público y reivindicar la naturalidad cuando iba enfundada en un vestido de Armani y con una melena perfecta. Sin lugar a dudas, unos premios que no han estado exento de polémica y en el que los estilismos no han sido analizados, sino a las propias actrices.