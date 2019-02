5 Distintas camisetas, igual sentimiento de orgullo

Belén Esteban no tiene reparos en disfrutar del fútbol en compañía de su prometido, a pesar de que a ambos no les unen los mismos colores. Él es fanático del club merengue, mientras que ella es una fiel seguidora rojiblanca. No compartir equipo no les impide disfrutar juntos de un buen espectáculo. Eso sí, finalmente le tocó a ella -como buena atlética- sufrir una derrota con la mejor de las sonrisas. Lo pasaron bien y eso es suficiente.