Belén Esteban no puede estar más radiante a su regreso de las vacaciones. La colaboradora de televisión ha regresado a su puesto de trabajo después de pasar unos merecidos días de descanso y desconexión con su familia por Los Ángeles. Como si se tratada de una vigilante de la playa de las playas de Malibú, la de Paracuellos del Jarama entraba al plató acompañada por dos despampanantes modelos que tan solo lucían un bañador rojo y unos sorprendentes abdominales. Muy felizmente, ha hablado sobre cómo ha sido este periplo por California: "Todos los años regalo un viaje a mi familia, y como primero cogí el covid y luego me rompí la pierna, dos años muy jodidos, este año era el nuestro y hemos pasado 12 días de locura".

La de Paracuellos del Jarama ha confesado que a pesar de estar a miles de kilómetros de España, le han reconocido por las calles californianas: "He estado en Hollywood y me ha reconocido mucha gente latina", contaba Belén Esteban a la vez que mandaba un beso a la televisión de allí, ya que asegura que le ‘’ha gustado mucho’’. La colaboradora de televisión, que ha recorrido algunos de los rincones más emblemáticos de la zona, asegura que ha llegado encantada del viajazo que se han pegado: "He ido a Malibú, me ha encantado, Calabasas me ha encantado, Santa Mónica, Venice Beach…".

La colaboradora de televisión ha confesado que ha hecho un viaje de estilo roadtrip

Belén Esteban ha hecho un viaje estilo roadtrip, con su propio coche de alquiler, donde han recorrido más de mil kilómetros. Ella asegura que ella no ha conducido por las calles de Los Ángeles, pero sí que lo ha hecho su marido, Miguel Marcos: "Hemos alquilado un coche, hemos hecho más de 1000 km. Ha conducido mi marido como es lógico, Los Ángeles es muy bonito, pero el tráfico es horroroso. Pero me ha encantado todo". Sin embargo, ha asegurado que su parte favorito del viaje ha sido "Beverly Hills". En ese momento Jorge Javier Vázquez le ha corregido porque no había pronunciado bien la frase y ella se ha defendido: "Yo tengo mi inglés". A su regreso del viaje, Belén Esteban ha compartido muchas instantáneas de su viaje. Os dejamos algunas de las últimas.