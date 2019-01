Belén Esteban le manda un recadito envenenado a Jesulín de Ubrique en su peor momento

Jesulín de Ubrique no atraviesa un buen momento personal. Los rumores señalan con cada vez más fuerza que su matrimonio con María José Campanario no se encuentra en su mejor momento, algo que a él evidentemente le habrá afectado de ser cierto. Si, por el contrario, esto son meras especulaciones, el torero debe hacer frente de nuevo a una polémica, lo que supone otro quebradero de cabeza. Pero, sea como fuere, de lo que sí estamos seguros es de que no ha recibido con agrado el último recadito de su ex, Belén Esteban.

Belén Esteban, acorralada por la actualidad

Belén Esteban hace mucho que decidió no volver a hablar del padre de su hija, precisamente por respeto a esta. Aun así, la noticia de la supuesta crisis matrimonial entre Jesulín de Ubrique y María José Campanario le ha obligado a tomar partido, porque le pilló en ‘Sálvame’ y su opinión al respecto era una de las más valiosas para el público.

El dardo del lunes hizo diana

Belén Esteban ya tuvo oportunidad de lanzar un dardo envenenado a su ex cuando se ponía en la mesa de debate la manutención de los hijos. Ella, ni corta ni perezosa, sin personificar hacia quién iba su dardo, habló de esos padres que pagan la manutención de sus hijos, pero no se ocupan ni de ir a verlos ni llamarlos. Algo que el martes se comprendió mejor, porque el reportero de ‘Sálvame’ José Antonio León desveló que el diestro no había llamado a su hija por teléfono ni para felicitarle el año.

Belén habla de la crisis entre Jesulín y Campanario

Pese a sus intentos de no entrar en materia, finalmente Belén la dejó caer: “La situación por la familia que tiene… me pone mala”, comenzaba a decir la colaboradora sobre su ex, para después recordarle que “hijos son tres, no son dos. Y no tengo nada más que decir”.

La suerte de Jesulín: que su hija no hable

Esto es lo que afirmó en la tarde del martes Belén Esteban, que la gran suerte de Jesulín es que su hija no haya querido entrar en el juego mediático de hablar sobre su situación familiar, además de prohibirle a ella misma que hable del tema: “La suerte que tienen es que la persona que yo más quiero no quiere que hable”.

¿Qué hizo estallar a Belén Esteban?

Belén se estaba mordiendo la lengua, pero una información filtrada del entorno del torero aseguraba que él lo había pasado muy mal con la separación de Belén y que no deseaba pasar de nuevo por esta situación con María José Campanario. También que había sufrido mucho por su hija Andrea, algo que hizo que la colaboradora soltase lo más grande al estar “harta del tema”.

Belén abandona el plató en directo

Tan “harta del tema” estaba Belén Esteban, que finalmente decidió abandonar el plató de ‘Sálvame’ para no tener que escuchar más cosas. No soporta que se hable de su hija en televisión, básicamente porque ella así lo ha pedido, y al ver que se entraba de lleno en la cuestión, ella decidió salir a tomarse un respiro.

No todo son problemas para ella

Pero este martes no todo fueron problemas para Belén Esteban, dado que también se dio a conocer que la casa de Toño Sanchís será subastada y que su problema finalmente se termina: “Miguel y yo hemos sufrido mucho, no les contábamos ni la mitad de lo que sabíamos a nuestras familias. Lo hemos pasado realmente mal, hemos vivido situaciones que no os podéis ni imaginar”.

