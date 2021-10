Belén Esteban ha publicado en sus redes sociales fotografías inéditas de la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en La Graciosa.

Días después de que Belén Esteban viajara a Alemania para promocionar sus productos, tal y como te mostramos en exclusiva en SEMANA, la colaboradora está más activa que nunca en sus redes. Ha sido ahí precisamente donde ha mostrado un álbum inédito de la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, pareja a la que adora y a la que trata de mostrar su apoyo en su momento más difícil. Unas imágenes muy emotivas y cargadas de sentimiento que reflejan a la perfección cómo vivieron desde dentro este enlace cargado de polémica desde el principio. La sobrina de Isabel Pantoja acababa de perder a su abuela y esto no hizo si no multiplicar las lágrimas en una cita que nunca podrán olvidar para bien y para mal. En ellas, se aprecia no solo que Anabel tenía las emociones a flor de piel, sino también la amistad tan férrea que tiene Belén Esteban con ella en la actualidad.

A través de estos tres posts en los que Belén le recuerda a su amiga todo lo que la adora, se ha logrado lo que parecía imposible. Y es que, aunque Irene Rosales no acudió a la boda, sí que ha reaccionado a este recuerdo públicamente con unos emojis de corazón que evidencian la pena que le produjo no acudir a la celebración. SEMANA pudo saber en exclusiva que Kiko Rivera le prohibió a su mujer quedarse en la isla con sus hijas y le pidió que volviera a Sevilla para estar junto a él, una llamada muy tensa que evitó su presencia allí.

Para Anabel Pantoja esta etapa no está siendo fácil en absoluto, pero estos gestos le ayudan a recordar que su boda también tuvo cosas bonitas. La influencer disfrutó como pudo en la playa, donde estuvo rodeada de algunos seres queridos, pero sobre todo de amigos incondicionales. Esos que no le han soltado de la mano como, por ejemplo, Belén Esteban, que se ha convertido en un hombro en el que apoyarse para ella. «Gordi te quiero mucho», le dice Belén en una publicación, a lo que Anabel no ha dudado en responder de manera efusiva con un «yo más».

Las románticas fotos que Belén ha posteado en las últimas horas han conquistado a muchísimos de sus seguidores, prueba de ello, los miles de likes y comentarios que han alcanzado en tiempo récord. De quien por supuesto no ha habido reacción es de Kiko Rivera, quien después de la boda dejó de seguir a su prima en su cuenta de Instagram, ya que no quiere saber nada de ella. El DJ está muy molesto con su actitud y prefiere tomar distancia, lo que le ha llevado a no querer pronunciarse apenas sobre este día tan polémico en la vida de Anabel Pantoja.