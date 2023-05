Belén Esteban muestra sus heridas tras sufrir una caída: "Tengo una costra muy grande"

Belén Esteban comenzaba la tarde en 'Sálvame' con una noticia. Los espectadores se alarmaron al ver a la colaboradora darse crema en el plató en la rodilla y preguntaban qué es lo que le había sucedido. Finalmente la de Paracuellos del Parama daba el paso y explicó porqué tenía esa gran herida en su pierna que se podía ver. "Me caí el otro día y me salió una costra muy grande", puntualizó para que no quedaran más dudas al respecto.

Esta herida llega después de asistir a una de sus citas ineludibles en su localidad. "Entramos de rodilla para ver al Cristo de la Salud en Paracuellos. Lo hice y le pedí porque estuve allí", narra. No deja pasar la oportunidad de mostrar su devoción salvo que haya algo que se lo impida. "Tengo una promesa muy grande y no me ha fallado nunca", relata a pesar de que su compañero Kiko Matamoros le señale en broma que no lo pareciera. En 2022 le fue, de hecho, imposible acudir y es algo que todavía lamenta. Belén Esteban se encontraba convaleciente de una caída en el plató de 'Sálvame'. A raíz de esa caída tuvo que pasar por el quirófano para solventar la factura de tibia y peroné sufrida y por una lenta recuperación posterior.

La crema es simplemente un remedio para aliviar esa herida que se encuentra en pleno proceso de cicatrización. "Ayer no se me había curado bien la costra y lo tengo un poquito mal", confesó mientras se mostraba esta ante las cámaras. Hace tan solo un mes sufría otra caída en la que dos chicos la socorrían en plena calle: "Parece que Dios me cogió la pierna mala pero, es la otra. La rodilla está hinchada, raspada y el pecho izquierdo...".

Los planes de Belén Esteban con la Fábrica de la Tele tras el adiós de 'Sálvame'

Mientras se recupera de este último traspiés, los colaboradores de 'Sálvame', entre los que se encuentra Belén Esteban, ya piensan en el futuro. El programa llegará a su fin el 23 de junio y los trabajadores de la Fábrica de la Tele, productora que se encarga de este, ya lo saben. La de Paracuellos cuenta con 'Sabores de la Esteban', una empresa de productos gastronómicos. En la presentación de sus nuevos gazpachos confesaba que el final de este proyecto no significa que vaya a desaparecer de la pequeña pantalla. "Aunque queden muy pocos días, sigo siendo parte de la productora. Los que dicen que la puerta está cerrada es mentira. Lo digo ya", puntualizó segura.

De hecho, en marzo de este mismo año llegaba un comunicado confirmando que ampliaba con estos su contrato de larga duración. "Sálvame' es el programa de mi vida y estoy en la productora que quiero estar. Me dan todas las posibilidades para expresarme como soy", escribían a conjunto deseando poder estar juntos hasta, incluso, su jubilación". El futuro de 'Sálvame' ya está escrito pero el de sus rostros no. El programa tal y como se conoce no regresará a Mediaset ni a ninguna de sus cadenas tras su próxima despedida. Con el final de este formato, el hueco de la sobremesa queda descubierto hasta la llegada del nuevo formato de la productora de Ana Rosa Quintana. El grupo confía en la presentadora para la creación de un programa que ella misma presentará y compaginará con gran parte del matinal 'El programa de Ana Rosa'.