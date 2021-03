La colaboradora de ‘Sálvame’ ha compartido, muy ilusionada, cómo está quedando la parte de su casa tras una completa puesta a punto.

Belén Esteban tiene motivos para estar contenta. La colaboradora de ‘Sálvame’ está de obras en la parte exterior de su casa, concretamente en el jardín. Y está encantada con el cambio de aspecto que ha dado a la parcela del chalet que tiene en Paracuellos del Jarama, donde vive con su marido, Miguel Marcos, y su hija Andrea Janeiro.

«He levantado todo el césped que tenía»

«Mirad cómo tengo el jardín. He levantado todo el césped que tenía y vais a ver cómo me va a quedar. Me va a quedar precioso«, dice en su cuenta de Instagram. Tras una cuarentena que se ha hecho especialmente cuesta arriba, ya que llegó a estar separada de su pareja durante el confinamiento, la madrileña ha decidido dar un lavado de cara a su parcela y dejarla lista para la primavera. Además, promete ir ofreciendo nuevas imágenes a sus seguidores para que puedan comprobar el impresionante cambio: «Os iré subiendo vídeos».

En este lavado e cara a su jardín, Belén ha quitado todo el césped artificial del suelo y, de momento, ha respetado el camino de piedra central que recorre la zona. No ha desvelado qué material ha elegido, así que habrá que estar pendientes de sus publicaciones en Stories para conocer si se decantará por césped natural o si optará por otro tipo de revestimientos más resistentes al clima de Madrid y que requieran menos cuidados.

Cabe recordar que el pasado mes de enero, a consecuencia del temporal Filomena, Belén Esteban sufrió un accidente doméstico en las escaleras de acceso a su casa. Y por culpa de un resbalón se hizo un esguince que la obligó a mantenerse varios días de reposo con el pie inmovilizado. «Me resbalé por las escaleras con las zapatillas que llevaba de estar por casa. Me di un golpe y me hice un daño tremendo», contaba entonces a Jorge Javier Vázquez. «Sabéis que vivo en Paracuellos y al ser un pueblo alto hay muchísima nieve. El domingo fue imposible llevarme al hospital y cuando llegué al hospital de Sanchinarro me dijeron que tenía un esguince en la rodilla con afectación en los ligamentos y en el menisco«.

También hace pocas semanas protagonizaba un fuerte enfrentamiento con el presentador de ‘Sálvame’ en directo. El de Badalona respondía con dureza cuando después de que ella le reprochase mostrar fotos suyas a terceras personas. Aunque el encontronazo en su momento amenazaba con echar por tierra la amistad entre ambos, lo cierto es que tras el incidente ninguno de los dos ha querido dar mayor importancia a lo sucedido.

Ahora, Belén prefiere centrarse en todo lo positivo que hay en su vida. Como hacer mejoras en la vivienda que comparte con las personas a las que más quiere. Una casa que tras estas obras de remodelación, la harán sentir más a gusto, si cabe, en el que es su hogar y su refugio.