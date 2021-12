Desde que saltó la noticia del inesperado embarazo de María José Campanario, a Belén Esteban, ex de Jesulín de Ubrique, no han parado de preguntarle por este asunto. «Me han preguntado de qué manera me he enterado. Yo no tengo que responder a eso. Ya no voy a contestar más. Ayer tenía cuatro coches en la puerta de casa», se ha quejado.

«María José, te deseo que pases un embarazo feliz y tranquila»

«A María José, a Jesús… hemos podido tener historias desde hace muchos años. Cosas en las que no estoy de acuerdo, pero yo desde aquí en mi programa os doy mi enhorabuena. Y a ti especialmente, María José, te deseo que pases un embarazo feliz y tranquila», ha explicado este miércoles en ‘Sálvame’. «Ojalá que tu enfermedad, con el embarazo, no tengas ningún síntoma. Lo digo y no lo voy a volver a repetir. Quien quiera, que me crea y el que no, que no me crea. Os lo digo de corazón. Os doy la enhorabuena». Hacía referencia así a la fibromialgia que padece la odontóloga desde hace casi una década.

«No voy a hablar por mi prioridad», zanjaba. La de Paracuellos ha dejado claro que no habla del padre de su hija porque su hija Andrea así se lo ha pedido, pero no le faltan ganas de pronunciarse sobre algunas cuestiones que le provocan mucho enfado e indignación. «Me hago un Secret Story tres meses», espetaba, con ironía. Si tuviera «luz verde» para hablar, hablaría largo y tendido sobre su expareja.

A estas alturas de su vida, lo que concierne a la familia Janeiro es algo que, en ocasiones, despierta su ira. Pero prefiere mantenerse al margen por el bien de su única hija. «Soy como las Fallas de Valencia y no quiero que la mecha se me encienda, para no salir ardiendo. Porque no me merece la pena», admitía. Cada uno sabe lo que hace y cómo lo hace. Cada uno sabes las cosas que ha hecho y cómo lo hará», añadía.

La ex del torero lleva dos días respondiendo sobre el embarazo de María José Campanario. Siempre amable con la prensa, ha contestado a las preguntas de sus compañeros de Telecinco, a agencias y a los medios que se han puesto en contacto con ella para conocer sus impresiones. Pero cree que ha llegado el momento de parar. Ya ha dicho todo lo que tenía que decir.

La ‘Princesa del pueblo’ se enteró de que el padre de su hija tendrá su tercer hijo por el director de ‘Sálvame’. «Voy a contar la verdad de cómo me he enterado», relataba este martes en una conversación telefónica con Kiko Hernández. «Ayer por la tarde cuando fui a trabajar me cogió David Valldeperas y me dijo: ‘Belén, ha llegado la noticia de que Campanario está embarazada’. Yo le dije: ‘No tengo ni idea’… A las 8 de la mañana empieza a sonar el teléfono. Me he levantado y la gente me había mandado las portadas y todo».

«No tengo relación ellos, es verdad que nuestra relación es una catástrofe y que ha pasado lo que ha pasado. Pero de verdad que me alegra que ella va a ser mamá y Jesús papá. No tengo nada que decir. ¿Qué voy a decir yo? De verdad que me alegro», insistía. «Yo hablo de mí, no tengo que hablar de nadie. Yo estoy bien y no voy a entrar en nada. Dar la enhorabuena es lo que tengo que hacer. No tengo que decir nada más».

«Sí me ha sorprendido la noticia», ha confesado Belén Esteban

Sincera, no ocultaba que «sí me ha sorprendido la noticia, pero creo que le ha sorprendido a ellos y a todo el mundo». Aunque inesperada, Belén cree que «es una noticia muy bonita». Asimismo, manifestaba su deseo de que todo fuera bien para su ex y su mujer: «Entiendo que es morboso que me preguntéis. Llevo muchos años en la tele. Les doy mi enhorabuena. Espero que Campanario tenga un muy bien embarazo y nada más. Les doy mi enhorabuena a los dos y a toda la familia. Un bebé en una familia es motivo de alegría. Les deseo que todo vaya bien, no puedo decir otra cosa».

La noticia del tercer hijo que esperan Campanario y Jesulín ha sido un auténtico bombazo. El bebé llegará al mundo dentro de apenas seis meses. Nacerá dos semanas antes de que celebren sus 20 años de boda. Con su nacimiento, el diestro y su esposa se convertirán en familia numerosa. Después de casi dos décadas juntos y tras dos hijos en común, –Andrea y Jesús-, María José Campanario y Jesulín de Ubrique repetirán la experiencia de la paternidad en plena madurez. Él tiene 47 años y ella, 42.