Belén Esteban estalla contra Terelu y Carmen Borrego

'Sálvame' ha vuelto a tratar el tema de Belén Rodríguez y la enemistad que mantiene con alguno de los colaboradores. Estos han escuchado las palabras de Belén Esteban al respecto. La de Paracuellos es amiga de la colaboradora de Telecinco, y este martes ha explicado frente a Terelu Campos y Carmen Borrego por qué cree que se la está tratando injustamente. Cree que se la sigue señalando. "Belén Rodríguez se ha comido cosas que no se las tenía que haber comido ella solamente. Ni tú ni tu hermana habéis tenido cojones de hacerlo", ha espetado a las hijas de María Teresa Campos, visiblemente molesta. A pesar de que sabe que "ella ha fallado muchas veces y a mí la primera", está convencida de que muchos de sus compañeros no han actuado de la manera correcta: "Con unos muchos muchos y con otros nada".

Terelu Campos no estaba de acuerdo con Belén. "No me acuses de no tenerlos porque no debes de conocer mis cojones", le comentaba al principio. La malagueña mantiene que ella le cierra las puertas a las personas que le hacen daño, que es lo que ha hecho con Belén Rodríguez. Da por zanjada la relación. "¿Con quién mucho? ¿Con Kiko Hernández? No tengo ninguna relación y todo el mundo lo sabe, que ha ridiculizado a mi hija...ya está bien", expresaba. Llegó entonces de nuevo una réplica de la ex de Jesulín, que cuestionaba cuál podría ser el motivo por el que todo ha explotado entre las hermanas Campos y Belén Rodríguez.

Hay que remontarse a 2022 cuando empezaron las diferencias. Entonces, era habitual que la periodista, junto a otros amigos, quedase a comer o a compartir una tarde en casa de María Teresa Campos, incluido su mano derecha. Sin embargo, una de esas citas se filtró a la prensa y se apuntó a Belén Rodríguez como la culpable. "Cuando se iban a comer con tu madre aquí se han escuchado de todas las cosas y a la única a la que se ha criticado ha sido a Belén", desvelaba Belén. Con Carmen Borrego, el distanciamiento con la que fuera su "casi hermana" vendría por otras razones, tal como expuso tan solo un día antes: "Bloquea a Carmen porque dice que en alguna ocasión le ha tenido miedo”.

Kiko Hérnandez: "No voy a consentir que Belén Rodríguez meta mierda entre Belén Esteban y yo"

Después de todo lo Belén Esteban ha expuesto a Terelu Campos y Carmen Borrego, el que ha querido hablar sobre Belén Rodríguez ha sido Kiko Hernández. Desde que se destapó el dinero que esta le prestó al colaborador, su amistad saltó por aires. Y la relación entre ellos ya no es la de antes. El colaborador ha querido dejar claro que no va a entrar en polémicas: "No he hablado de esto salvo cuando me lo ha puesto la dirección y no lo he hecho a diferencia de ti". Su pasada fiesta de cumpleaños, a la que acudieron sus amigos como compañeros del programa, está dando mucho que hablar. A pesar de la negativa de su amiga Belén Esteban de que esta pudiera haberle hablado mal de él, decidía lanzarle un mensaje. "No voy a consentir que ahora meta mierda entre tú y yo", le decía a cámara. No quiere enfadarse ni volver a escuchar tan solo un rumor de que esté hablando de él. "Que no me caliente porque a la mínima cuento lo que cuentas de unos y los otros", ha sentenciado.