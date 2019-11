15 La vivienda de Toño Sanchís, principal cuenta pendiente

Después de un largo proceso judicial y de la adjudicación de la vivienda familiar de Toño Sanchís a Belén Esteban, ésta ya la tiene escriturada a su nombre, aunque aún no puede hacer uso de la misma. La justicia va lenta y parece que el ex manager está haciendo todo lo posible para que las llaves aún no cambien físicamente de dueño.

Comienza la cuenta atrás para que Toño abandone la casa de Belén Esteban