«¡Que Kiko tiene 37 años! ¿Ahora se da cuenta de todo?», se ha lamentado la colaboradora.

El paso de Kiko Rivera por ‘Domingo Deluxe’, donde ha vuelto a hacer explosivas declaraciones sobre Isabel Pantoja, están dando mucho que hablar. Una de las primeras en reaccionar ha sido Anabel Pantoja, quien ha respondido desde su sillón de ‘Sálvame’ a este nuevo episodio que evidencia la guerra dentro del clan. La colaboradora ha explicado ante las cámaras que se siente muy triste ante las palabras de su primo. También ha respondido, por alusiones, a los calificativos del DJ, que la ha calificado de ser «una cobarde» y tan «prepotente» como la tonadillera: «Me vengo abajo porque lo que vi ayer fue muy duro y a partir de ahora sé que no hay marcha atrás».

«¿Ahora se da cuenta de todo?», se queja Belén

Por su parte Belén Esteban, acostumbrada durante más de 20 años a lidiar con batallas familiares, también ha querido pronunciarse sobre las revelaciones del músico. Cree que se excedió en muchas cosas y debió moderarse más en los asuntos relacionados con su hermana Chabelita. «Yo no digo que no lleve razón, pero a mí me pareció en muchas cosas excesivas. A mi mi madre me dice ‘ve a la tele a poner verde a tu hermana’ y le digo: ‘No, vas tú mamá’. Él también veía cómo ponían verde y llamaban gorda supuestamente a su prima. ¿No saltabas? ¡Que no tenías 20 años! ¡Que Kiko tiene 37 años! ¿Ahora se da cuenta de todo? ¿En ese momento no se ha dado cuenta?», espetaba.

La ‘princesa del pueblo’ sí le parece bien el acercamiento entre Kiko y el clan Rivera, con el que apenas ha tenido contacto a lo largo de su vida: «Lleva razón en lo de ir a conocer a la familia paterna. Por supuesto ahí Isabel qué va a decir».

Belén Esteban ha destacado que en quien más pensó durante la entrevista de Kiko fue en Chabelita. Entre las perlas que soltó el hijo de la cantante ante las cámaras hubo dos anécdotas que han dejado a la audiencia con la boca abierta. «Mi madre me pidió que buscase un abogado para quitar los apellidos a mi hermana», decía. El sevillano también contaba que su progenitora llegó a pedirle que fuese a televisión para hablar mal de su hermana: «A muerte, a muerte».

«Antes de decir lo que en Cantora se decía de mi hermana, yo se lo digo a mi hermana», ha subrayado Belén Esteban. «Porque a mí hoy me ha dado una pena la chiquilla que te mueres. Isabel Pantoja ha hecho las cosas mal y no le quito la razón a Kiko, pero creo que ayer se sintió muy cómodo en el plató, pero veía que cada vez se venía más arriba. Hay cosas que yo me hubiera callado. Las cosas que dijo de su hermana… cuidado».

Belén, muy crítica ante las declaraciones de Kiko Rivera

Belén hacía referencia a asuntos como que Chabelita ha sido para su madre «una hija de segunda» en algunos momentos. O que ha escuchado en casa palabras despectivas hacia ella. No quiso decir exactamente de cuáles se trataba, pero dejó caer la manera en la que Isabel Pantoja se ha referido a su hija: «He escuchado a mi madre y a mi tío Agustín hacer comentarios xenófobos sobre mi hermana. No quiero decirlo porque le va a hacer daño. Yo lo he escuchado».

La madrileña ha sido muy critica con la actitud de Kiko. Ante todo, Isa es su hermana y considera que no debió acceder a las peticiones de su madre y hablar mal de ella en público ante millones de espectadores: “Yo no lo hubiera hecho”. Tampoco hubiera revelado verdades tan dolorosas para Isa. La colaboradora, sincera, ha admitido que conoce bien la situación del cantante. «Yo he contando mi vida y mi experiencia y he contado casi siempre lo mismo». Precisamente por ello cree que lo mejor es dejar atrás las disputas. En su opinión, al final se lastima mucho a terceras personas, como a su hija Andreíta, y no merece la pena. En su caso, «desde hace cuatro años no lo hago por respeto».