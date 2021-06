La colaboradora de ‘Sálvame’ confirma que va a volver a casarse, esta vez ante un altar. Te contamos cómo, cuándo y dónde será la ceremonia.

Dos años después de su boda civil con Miguel Marcos, Belén Esteban ha anunciado que, por fin, dará el ‘sí, quiero’ a su marido por la iglesia. Es un sueño que perseguía desde hace tiempo, y que ha compartido con la audiencia de Telecinco en infinidad de ocasiones. Tras convertirse en una mujer casada, aún le quedaban dos anhelos por cumplir: tener otro hijo y pasar por el altar con el amor de su vida.

Pues bien. La de Paracuellos del Jarama, por fin, hará realidad este gran momento que tantas ganas e ilusión le hace. Ha sido durante la emisión de ‘Sálvame’ este miércoles cuando ha confirmado la noticia. Su esperada boda religiosa está cada vez más cerca. Y es solo cuestión de tiempo que vuelva a enfundarse en un traje de novia para jurar amor eterno al hombre que ha dado amor, felicidad y estabilidad a su vida.

«Dentro de dos semanas hago dos años de casada y me volvería a casar otra vez y me encantaría… ¡Que me voy a casar otra vez por la iglesia!», decía, pletórica. «Me iba a casar en junio. Tiene más ganas mi marido que yo, porque yo estoy casada. Pero como él es de Paracuellos le hace ilusión casarse en su pueblo».

«Nos queremos casar el año que viene»

«Este año no hemos podido por el Covid, que era poca gente. Nos queremos casar el año que viene y hacerlo con toda la gente que queremos. ¡Y ya dos añitos de casada!», zanjaba. La boda ante los ojos de Dios se ha hecho esperar, pero no por ello ha perdido las ganas de realizar los votos matrimoniales con su pareja, al que conoció en el año 2013 de una manera absolutamente casual e inesperada.

El idilio entre Belén Esteban y Miguel Marcos surgió como un flechazo. Una subida de azúcar de la madrileña (que es diabética) tuvo la culpa de todo. La colaboradora de ‘Sálvame’ tuvo que llamar a una ambulancia para ser trasladada al hospital… Y el sanitario que la atendió fue precisamente su actual marido. Y aunque él es discreto y no le gusta nada la fama que rodea a la ex de Jesulín de Ubrique, desde que se conocieron no se han separado.

La pareja contrajo matrimonio el 22 de junio de 2019 en la finca La Vega del Henares, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Entonces celebraron una ceremonia civil, ya que ella había contraído matrimonio religioso con Fran Álvarez el 27 de junio de 2008 y aún no había obtenido la nulidad de su unión eclesiástica. Tras el fallecimiento de su primer marido en febrero de 2020, Belén Esteban tiene vía libre para pasar por vicaría.