Belén Esteban ha confesado en directo cómo está intentando eliminar el peso que ha cogido durante este verano. No te lo pierdas.

Belén Esteban ha pasado su verano más atípico al igual que el resto de españoles. La colaboradora ha apostado por el turismo nacional rodeada de sus seres más queridos y ha visitado lugares como Tenerife. Allí la de San Blas ha tratado de disfrutar y desconectar sin frenos, por lo que, según ella misma ha revelado, ha aumentado de peso, un ‘exceso’ que está intentando eliminar con un truco que ha confesado en ‘Sálvame’. Este miércoles explicó que, aunque no estaba preocupada ni agobiada, sí que tiene la plena intención de recuperar su figura lo más pronto posible. «He engordado 5,700 kilos. Estoy como una bola. Tengo más barriga que cabeza», comentó entre chanzas con sus compañeros.

Ver esta publicación en Instagram Con mi amor ❤❤❤❤ Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez) el 23 Ago, 2020 a las 4:13 PDT



Por ello, Belén Esteban, sin dudarlo ni un instante, se ha puesto manos a la obra y ha comenzado a hacer ejercicio con el único fin de perder peso sin efecto rebote alguno. «Ahora camino cada día 6 kilómetros«, ha dicho la tertuliana en el programa vespertino. Unas palabras que han llevado a que sus compañeros la piropeen e incluso le digan lo evidente que es lo en serio que se está tomando su plan de dieta. «Se te nota Belén», le repetía Alonso Caparrós. A pesar de que Belén ha decidido tomarse este proceso con calma y con humor, hace tan solo unas semanas llegó a indignarse en el plató de ‘Sálvame’ tras varias bromas sobre su peso por parte de algunos de sus compañeros. En concreto, con Jorge Javier Vázquez.

Después de que el presentador dejara caer que la barriguita de Belén se debía a un posible embarazo, Esteban se molestó ante el cachondeo que podía ocasionar el hecho de que hubiera cogido peso. «¿Quieres compartir algo con nosotros?», preguntaba el catalán a lo que Belén respondía tajante: «No, nada». En ese momento, Jorge Javier se dirigió a su director: «No me pidas más por el pinganillo que le pregunte a Belén cómo está». Tras este incómodo instante, Jorge Javier continuó con la broma espetándole que beber mucha agua en su estado no era bueno, algo que desató la furia de la colaboradora: «No empieces con las tonterías que van a decir que estoy embarazada». Fue precisamente ahí cuando Belén puntualizó que lo único que sucedía era que había engordado: «Me veo con unos kilitos de más. Me veo en la tele y digo… es que he comido y estoy gordita».

Por su parte Belén, ha aclarado que este cambio físico tan solo se debe a unos kilos de más, unas declaraciones con las que ha querido eliminar cualquier rumor sobre un embarazo u otras cuestiones. «Mamá estoy bien, no te preocupes. No sé a qué os referís. Solo he cogido unos kilos de más y estoy preocupada porque se me ve en la tele muy… en la cara y todo», comentó hace 3 semanas.