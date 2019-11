5 La anécdota sexual de Jorge Javier Vázquez

“Pues lo voy a contar, ahora se va a enterar el presentador”, comenzaba Belén Esteban a pertrechar su venganza con mucha guasa: “Un día venía a una entrevista importante en el ‘Deluxe’. Estábamos en el pasillo y entrábamos juntos en directo. Yo estaba muy nerviosa, se puso a mi lado y me dijo que me tenía que contar una cosa. Se lió con un señor y mientras estaban ya saben cómo, le do una bajada de azúcar al otro y me dice que vio cómo se le ponían los ojos en blanco”.