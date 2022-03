Este lunes se ha emitido una nueva entrega de ‘Mi casa es la tuya’, que ha contado con la visita de Bárbara Rey y de su hija, Sofía Cristo. En su entrevista con Bertín Osborne, la actriz ha abierto su corazón y ha recordado los malos tratos que sufrió por parte de su exmarido, Ángel Cristo, fallecido en el año 2010. Pero también ha hablado de una relación mucho más reciente: la que mantuvo con Bigote Arrocet. Ambos posaron en la revista SEMANA confirmando su noviazgo, pero la historia que pudo haber llegado a buen puerto se truncó antes de tiempo.

Bárbara Rey cree que Bigote vive «en su mundo»

«Pudo ser y creí que podría ser. Pensé que con su edad y con la mía podríamos… pero no», ha dicho la de Totana. «Él no… Es su mundo, es su vida. Para la edad que tiene tendría que valorar mejor… darse cuenta de verdaderamente quién merece la pena y quién no», añadía, sin dar más detalles sobre los motivos que precipitaron la ruptura. Bertín, que la escuchaba con atención bromeaba con ella y le decía que había pensado invitar a su amigo. «Habría comido muy bien», ha respondido la invitada.

Fue en diciembre de 2021 cuando la pareja confirmó a SEMANA que estaban juntos. Ambos posaban para nuestra revista desde la casa que la ex vedette tiene en Marbella. Allí confesaban que habían pasado las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo juntos.

Sofía Cristo: «Edmundo no ha jugado limpio»

«A mí Edmundo me caía súper bien. Es un poco random todo… En la casa de ‘Secret Story me encantaba hablar con él porque es muy creyente y yo también», ha contado su hija Sofía Cristo, también invitada al programa de Bertín. «Me caía muy bien y yo fui la primera que le dije a Edmundo: ‘Cuando salgas de la casa, habla con mi madre. Pero no me ha gustado cómo se ha portado luego con ella. No ha jugado limpio».

La artista, por su parte, ha confesado entre risas a Osborne: “No sé cómo me las arreglo, pero a mí me dejan siempre”. Ha hablado también de su breve idilio con Chelo García Cortés, invitada al espacio: «Tuve la tontería esta de amor con Chelo, pero nunca me han gustado las mujeres».

De su matrimonio con Ángel Cristo, Bárbara Rey ha hablado largo y tendido con el presentador. No guarda muy buenos recuerdos. El que fuera domador de leones y propietario del circo que llevaba su nombre la maltrató física y psicológicamente durante los ocho años que estuvieron juntos: «Tenía mal carácter desde el principio, peor ya lo conocí bebiendo. El problema se incrementó con la droga». «Él incluso le daba droga a su hija porque decía que era mejor que la que ella podía encontrar. Nunca le dijeron: pero qué dices. Le estaba dando droga a una chica con 15 años», ha narrado. De los problemas de su hija con las drogas se dio cuenta tarde: «Yo me enteré cuando mi hija se ingresó, con veintitantos años». Sofía, por su parte, ha admitido que le confesó a su madre lo que sucedía el día que no se «reconocía a sí misma».

Bárbara Rey ha contado su duro pasado con Ángel Cristo en el programa de Bertín Osborne

Su testimonio sobre sus años de casada han resultado escalofriantes. Pero el oscuro pasado de Ángel Cristo pudo romper la relación con sus dos hijos, Sofía y Ángel. «Veía cómo se comportaba mi padre. Veía las cosas que hacía, que estaban mal y te intentas poner a favor de tu madre», ha destacado su hijo, que ha participado en el espacio de Telecinco a través de un vídeo.

«Todo el mundo dijo entonces que era una vida maravillosa, que soy la persona menos materialista de este planeta, que me caso por interés… ¿A una caravana pasando frío?», soltaba la de Totana a Bertín Osborne. Cree que en su momento nadie creyó que su historia de amor con el domador fue simple y llanamente amor: «Llego a eso porque yo me enamoro totalmente. Él me dice que mi trabajo no puede continuar y mi trabajo no puede ser el de actriz. “¿Sabes lo que aguanté yo a mi marido? Otra entra al circo y se sale”.