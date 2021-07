Bárbara Rey ha vuelto a las redes sociales para gritar al mundo quién es la pieza más importante de su vida, su hija, Sofía Cristo.

Bárbara Rey se contagió de coronavirus hace algunos meses, sin embargo, las consecuencias que sufrió fueron tan fuertes que desapareció de la palestra mediática. Tuvo que ser ingresada en varias ocasiones y, según su hija Sofía Cristo, tenía dificultades para respirar y estaba muy hinchada. Los últimos partes médicos no eran favorables y su recuperación era lenta, tanto que no había vuelto a las redes desde que enfermara. Tras dar positivo se canceló su participación en ‘El Desafío’ y ahora poco a poco vuelve a ser la misma, tal y como se ha demostrado este lunes en su Instagram. Para felicitar a la DJ por su cumpleaños, la que fuera vedette ha rescatado dos imágenes de su carrete y le ha dedicado su vuelta a su inactivo perfil. «Hola amig@s. He vuelto a las redes y de la mejor manera, con mi hija Sofía. Hoy es su cumpleaños y me siento muy feliz al estar con ella. Hija eres un ser extraordinario, con un corazón único. Mi vida sin ti no tendría sentido. Doy gracias a Dios por tenerte. Te amo», ha escrito.

Este mensaje ve la luz justo tras una revelación sobre su hija. Cabe recordar que este fin de semana Luis Rollán explicó en ‘Viva la vida’ que él y la hija de Bárbara tenían intención de ser padres en el futuro. Sin embargo, la DJ no se ha mostrado del todo satisfecha con que algo tan íntimo para ella se haya sabido en televisión. «Nos juntamos dos personas que nos queremos mucho y se crea un proyecto de paternidad y maternidad y es única y exclusivamente eso». Subrayaba el colaborador que habían estado informándose y barajando ciertas opciones como la adopción, la acogida o el vientre de alquiler. «Se ponen encima de la mesa todas las posibilidad y es una cosa que hay que meditar mucho». Por el momento, han visitado alguna clínica, concretamente en Marbella.

Bárbara, de momento, no se ha pronunciado acerca de la decisión de su hija, pero suele apoyar en todo lo que le hace feliz por lo que, a buen seguro, estaría encantada de ser abuela. Sofía Cristo y ella han pasado mucho tiempo juntas después de que Bárbara se contagiara, por lo que han compartido infinidad de confidencias sobre planes futuros y deseos pendientes. En esa recuperación se han conocido más y, sobre todo, se han cuidado, en especial, Sofía a su madre. Además de ciertas dificultades respiratorias, Bárbara Rey ha debido de hacer frente hasta en problemas en su piel: «Pasando un post Covid bastante malo. Le ha salido una dermatitis por todo el cuerpo y el cansancio que trae consigo el coronavirus. Cuando le dieron el alta, a los pocos días le subió la fiebre y eso es consecuencia de la neumonía. Está muy bajita de humor». Estas palabras de Sofía Cristo hace algunas semanas daban buena cuenta de lo cuesta arriba que se le estaba haciendo su evolución.